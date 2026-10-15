面對高齡化社會挑戰 宏泰人壽推新美元利變型終身保險

宏泰人壽於10月推出「宏泰人壽美憶安心美元利率變動型終身保險（UPI）」，以美元計價，結合資產傳承及特定疾病保障，提供保戶不同人生階段的保障規劃選擇。

宏泰人壽表示，到了人生下半場，如何把一生奮鬥的成果妥適地留給下一代，將成為重要的人生議題。然而，在重視資產傳承的同時，也應為自己預留保障。面對高齡化社會衍生的健康與照護問題，宏泰人壽也關注到保戶對未來的擔憂，因此推出宏泰人壽美憶安心美元利率變動型終身保險（UPI），除了具備利率變動型終身保險原有的保障，如身故、完全失能及祝壽保險金之外，亦納入初次罹患嚴重阿茲海默氏症及嚴重巴金森氏症等特定疾病的保險給付，讓保戶能夠透過UPI保單，因應人生不同階段的需求。

隨著高齡化社會發展，失智症及相關照護需求日益受到重視。根據衛生福利部委託國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」，2025年我國全齡失智症人口已突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。在規劃保單時，如對特定疾病有所顧慮，亦須及早思考如何為自己預留保障，讓資產傳承、家庭財務、自身健康與照護等各種需求得以兼顧。

「宏泰人壽美憶安心美元利率變動型終身保險（UPI）」提供6年期及8年期繳費選擇，保障項目涵蓋身故或喪葬費用、完全失能、增值回饋分享金、特定疾病及祝壽保險金。其中，若被保險人於契約有效期間內，初次罹患保單條款約定的嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症，並符合相關給付條件，即可申請一次給付特定疾病保險金，作為醫療、照護或其他生活支出的財務運用。

此外，保戶可依需求選擇將符合條件的身故保險金（不含喪葬費用保險金）或完全失能保險金採分期定期給付，給付期間最短5年、最長20年，協助安排資產傳承及後續財務運用。保單另設有增值回饋分享金機制，實際給付依保單條款及相關約定辦理。

宏泰人壽提醒，保障規劃宜依個人年齡、家庭責任及財務需求審慎評估。UPI為外幣保單，相關款項均以美元收付，保戶須留意匯率變動等相關風險；此外，宣告利率並非保證利率，特定疾病保障則設有自契約生效日起持續有效30日的疾病等待期間，理賠給付須符合保單條款所定的疾病定義及診斷條件。投保前應詳閱保單條款，充分了解保障內容及相關風險，才能依自身需求做好規劃。