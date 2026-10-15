富邦金控攜手子公司推動金融、運動與閱讀平權 擴大視障共融參與機會

10月15日為國際盲人節（亦稱白手杖節），提醒社會關注視障者自主生活及平等參與社會的重要性。富邦金控長期投入視障平權，透過建置友善金融服務、培育視障陪跑志工，以及號召志工投入電子書校對與有聲書錄製，從金融、運動與閱讀三大面向陪伴視障者拓展生活參與，實踐共融精神。其中，富邦金控旗下銀行、產險、證券及人壽皆持續優化無障礙數位服務，相關網站及服務陸續取得「無障礙標章2.1」官方認證，展現集團持續推動金融友善服務成果！

富邦人壽打造數位與臨櫃友善服務，榮獲「台灣金融友善卓越獎－保險業金獎」。官網金融友善專區取得AAA無障礙標章，另APP偵測手機開啟旁白功能，即引導進入APP金融友善專區，提供語音播放圖形驗證碼，順利登入聆聽保單資訊。臨櫃服務則提供客服專線預約，大樓入口均設有服務鈴與專人引導，並依需求提供友善櫃台優先服務，以及放大版文件和填表協助，以適切語速詳盡說明，保障客戶權益。

台北富邦銀行以提升金融服務自主性為核心推動視障平權，獲「臺灣金融友善卓越獎－銀行業金獎」肯定。目前全台共設置231台視障語音ATM，並於分行提供具視障報讀QR Code之金融易讀手冊，方便視障客戶完成日常金融交易；官網金融友善、樂齡及外籍友善專區均取得AAA等級無障礙標章，多元版網路銀行及網路ATM經無障礙協會檢測通過取得A等級標章，讓無障礙服務從實體據點延伸至數位金融，陪伴障友安心使用金融服務。

富邦產險從實體據點到數位平台，推動視障友善服務體驗。於全台70個營業據點設置閱讀簽名輔助板及臨櫃告知事項點字手冊，並優化官網無障礙服務功能，取得最高等級AAA認證，以實際行動落實金融平權，打造更具包容的金融服務環境。

富邦證券自2024年起與財團法人愛盲基金會合作，設計具點字輔助的簽名板，並於全台54家分公司全面設置，協助視障客戶自主辦理金融業務；另於官網建置取得「無障礙標章2.1」認證之「金融友善服務專區」，提升金融資訊取得便利性，落實金融平權。

對許多視障朋友而言，運動不只是強健體魄，更是走出家門、建立自信及參與社會的重要途徑。富邦透過「有志一同™」公益平台，與中華視障路跑協會攜手推動視障陪跑服務，以長期陪伴而非一次性活動的方式，鼓勵金控與子公司同仁持續投入陪跑志工行列，陪伴視障跑者養成規律運動習慣，實踐運動平權。

視障陪跑員需完成包含 6小時線上志工基礎教育訓練、4小時視障陪跑培訓營、40小時居家練跑培訓及5場馬拉松賽事實地演練，才能取得正式陪跑資格。目前已有多達71位富邦同仁投入視障陪跑員訓練，同仁參與陪跑賽事場次已超過55場並陸續投入賽事。截至9月底，富邦志工們已累積視障陪跑居家練跑時數1,785小時，並成功培訓11位同仁成為正式陪跑員，持續陪伴更多視障跑者跨越限制、享受運動帶來的成就感與快樂。

除了金融服務與運動參與，富邦也透過「有志一同™」公益平台長期支持視障閱讀平權，與台北市視障者家長協會合作推動視障電子書校對服務，協助視障者取得更多元、更便利的閱讀資源。2026年截至目前，已有124位志工投入校對工作，累積校對時數近1,500小時，成為該協會年度校對人數、服務時數及文件數量最多的合作夥伴。此外，富邦進一步與台灣數位有聲書推展學會合作，推動有聲書錄製及檢聽服務，共招募20名邦手參與，預計完成40份心靈短文錄製，協助視障朋友取得更多元的閱讀與學習資源。

為持續擴大公益參與，富邦「有志一同™」公益平台也從號召員工投入服務，進一步邀請供應商等利害關係人共同加入，將對視障朋友的關懷從閱讀延伸至生活。今年9月，平台邀請精誠資訊、台灣富士軟片及勁力行銷等績優供應商夥伴，共同前往視障生活重建中心暨社區工坊，與視障朋友一起認識植物奶、體驗飲品調製，透過交流互動增進對視障者生活需求的理解，凝聚員工與企業夥伴的力量，擴大公益影響力，共同促進友善共融。

富邦金控表示，金融友善與社會共融不只是特定節日的倡議，更應落實於日常服務設計與公益行動之中。未來將持續透過金融、運動及閱讀三大面向推動視障平權，協助更多視障朋友擁有自主參與生活的機會，並以實際行動呼應金管會金融大回饋所倡議的金融包容與普惠金融精神。