渣打銀行攜手摩根大通 推動台灣市場首筆上市櫃股票跨境擔保服務

渣打銀行宣布與摩根大通（J.P. Morgan）合作，推出首筆台灣上市櫃有價證券質押擔保品解決方案，進一步提升台灣資本市場與國際擔保品生態圈的連結，為跨境金融發展樹立重要里程碑。

兼顧台灣的金融監理制度與國際接軌，渣打銀行與摩根大通推出的方案讓國際機構投資人得以運用其持有之台灣上市櫃有價證券，一方面作為海外融資及衍生性金融商品交易之擔保品，另一方面也確保相關資產能夠妥善保管於台灣市場體系內。此項創新機制將有助於國際機構投資人提升資產運用效率、優化流動性管理，並擴大台灣上市櫃有價證券資產應用在全球擔保品市場的範圍。

作為領先的國際性保管銀行，渣打銀行除了在該方案中擔任在地擔保品保管銀行（Local Collateral Custodian）外，更透過完整的保管架構、市場專業知識及營運支援能力，以合作夥伴角色協助台灣上市櫃有價證券於跨境擔保品安排中的安全運用，串聯台灣市場與全球擔保品管理平台，為台灣市場參與全球擔保品管理生態圈創造新的發展契機。

此項成果不僅開創市場先河，更是多方市場參與者積極攜手合作展現綜效，不但為國際機構投資人帶來更高效率的擔保品管理方案，也進一步提升台灣跨境資本市場的連結性，讓台灣成為全球資金流動與金融市場發展中的重要樞紐。

同時，臺灣證券交易所（TWSE）、臺灣集中保管結算所（TDCC）及相關參與單位也在促成台灣上市櫃有價證券跨境擔保中扮演關鍵角色；臺灣證券交易所於今年3月進一步完善相關機制，開放境外機構投資人可將符合規定之上市櫃股票作為境外投資活動質押擔保品。渣打銀行將持續運用全球網絡及證券服務專業，協助國際客戶掌握跨境投資與融資機會，並支持台灣金融市場基礎設施不斷創新。