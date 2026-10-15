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新台幣貶勢擋不住！早盤重挫近2.5角 32.3元關卡失守
新台幣貶勢再起！儘管昨（14）日在央行與出口商聯手拋匯下，尾盤由貶轉升，終結連續四個交易日貶值走勢，但今（15）日新台幣兌美元匯率再度重挫，早盤一路走低，接連失守32.1元、32.2元及32.3元三道關卡，最低貶到32.32元，重貶2.47角，貶幅達0.77%。
新台幣自10月7日起連續四個交易日收貶，13日更一口氣重貶1.9角，收在32.085元。昨日盤中一度貶至32.228元，直到尾盤央行與出口商進場拋匯，才由貶轉升，最終收在32.073元，小升1.2分。
匯銀主管表示，近期外資大舉賣超台股並匯出資金，是新台幣承受貶值壓力的重要原因。儘管前一交易日央行積極調節，讓匯價暫時止穩，但市場尚未出現明確反轉訊號，短線仍須觀察外資動向與美元走勢。
匯銀主管指出，新台幣短線先觀察32元，若外資持續匯出，不排除進一步測試32.5元關卡，央行是否再次出手調節，也成為市場關注焦點。
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