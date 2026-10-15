南台灣新創找資金 資誠串聯創投、家族辦公室與創新板

AI新創受到投資人關注，但不同類型創投的布局仍有明顯差異。資誠指出，過去兩年，一般創投（VC）投資AI新創的比例為77.5%，企業創投（CVC）則為24.5%，顯示一般創投積極布局，企業創投則更聚焦與自身業務相關的策略領域。

資誠14日攜手亞灣新創園舉辦「Pitching Wednesday」投資媒合會，並與臺灣證券交易所合作，串聯新創、投資人及資本市場資源。活動邀請機器人、生技醫療、AI及運動科技等四家新創企業，展示技術與解決方案，並分享家族辦公室投資新創的趨勢。

資誠創新創業服務副總經理白淵凱引用《2025臺灣新創生態圈大調查》指出，AI及相關應用正快速進入各行各業，但市場關注度高，不代表各類投資人都採取相同策略，企業創投仍重視投資標的與本業的連結。

除創投外，家族資金也是新創可爭取的資源。資誠亞資中心辦公室共同執行長暨家族辦公室執業會計師陳筱娟表示，高資產家族可透過創投基金、直接投資或產業合作，投入早期新創，同時尋找家族傳承及下一階段的成長動能。家族辦公室的投資策略，也逐漸從傳統不動產，轉向更具策略性與價值的創業投資。

證交所上市二部副組長王美齡表示，創新企業在不同成長階段，有不同的籌資需求。臺灣創新板透過較具彈性的上市制度，協助具核心技術、創新能力或創新經營模式的企業及早進入資本市場，並提供上市前後的諮詢、輔導及投資人關係等服務。

王美齡指出，部分創新板公司已納入相關指數，今年第四季起，創新板股票也首度列入上市認購、認售權證的標的證券名單，首批共四家公司，有助提高市場能見度。

資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳表示，透過與創育機構合作，可協助南臺灣新創拓展市場、對接投資及商業合作機會。資誠審計服務會計師廖阿甚則表示，隨著在地聚落、資金及產業資源匯聚，高雄正逐步形成具國際連結力的新創生態系。