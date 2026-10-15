快訊

詐前男友被判1年8月…前主播薛楷莉被通緝20年 高檢署曝光黑白大頭照

小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

MLB／單場3轟把道奇打入絕境！ 釀酒人國聯冠軍賽3勝0敗聽牌

聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀信用卡前9月刷卡金額4,746億元再創高 年增率22.1%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台新金旗下台新銀行9月信用卡刷卡金額514億元，累計前三季刷卡金額4746億元，年增率22.1%，再創歷年新高，保險、海外、旅遊消費成長顯著。

台新銀的Richart卡發卡量已突破300萬張，9月15日更與全家及屈臣氏三方策盟，將全家Richart聯名卡權益全面升級，為市場首推3點齊發最高10%，為下半年主推卡片之一。

Richart卡已公告「Chill刷」至年底續享最高10%，搭配Apple新機及年底各韓流演唱會來臺，可享加碼最高5%，大受年輕族群好評；此外因應中秋連假，「玩旅刷」旅遊/海外最高3.3% ，亦為常態熱門權益。

台新銀表示，年底前信用卡業務主要會著重在周年慶活動等，如10月新光三越百貨周年慶開跑，刷台新銀行新光三越聯名卡，並於Richart Life APP領取優惠券，享最高21%回饋；另適逢國慶、光復連假，10/31前全臺旅行社刷台新卡，最高享5%回饋；若是赴日旅遊，持Richart Visa卡於高島屋及BicCamera消費，享最高13.3%回饋；用台新Pay+綁定Richart卡，新戶消費享最高19%優惠+10%回饋，再享旅遊金10萬元大放送。

信用卡 刷卡 台新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone Duo 將開放預購！全電商售價7.49萬元起、祭12%回饋搶客

抗漲省錢攻略必看！全聯補貨、加油、喝星巴克都有補貼，玉山Unicard最高爽拿4.5%回饋

iPhone Duo明晚8點開搶！全電商最高12%回饋 滿7萬元再送5000福利點

環球購物中心周年慶首波最高回饋22%「哆啦A夢」周邊讓會員帶回家

相關新聞

新台幣貶勢擋不住！早盤重挫近2.5角 32.3元關卡失守

新台幣貶勢再起！儘管昨（14）日在央行與出口商聯手拋匯下，尾盤由貶轉升，終結連續四個交易日貶值走勢，但今（15）日新台幣兌美元匯率再度重挫，早盤一路走低，接連失守32.1元、32.2元及32.3元三道關卡，最低貶到32.32元，重貶2.47角，貶幅達0.77%。

股匯雙殺！台股跌逾千點失守月線 新台幣盤中貶破32.2元

台北股匯價早再呈雙殺，台股加權指數開盤後跌逾千點失守月線；新台幣匯價以32.11開盤，再貶3.7分，盤中再度貶破32.2元。

渣打銀行攜手摩根大通 推台灣市場首筆上市櫃股票跨境擔保服務

渣打銀宣布與摩根大通（J.P. Morgan）合作，推出首筆台灣上市櫃有價證券質押擔保品解決方案，進一步提升台灣資本市場與國際擔保品生態圈的連結，為跨境金融發展樹立重要里程碑。

新台幣開盤貶3.7分 為32.11元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.11元開盤，貶3.7分

新台幣戲劇化翻升

新台幣兌美元匯率昨（14）日上演戲劇性逆轉，早盤延續前一交易日貶勢，盤中一度重貶1.43角，最低觸及32.228元，午後隨著外資轉向匯入、出口商進場拋匯，加上央行尾盤調節，匯價由貶翻升，終場收在32.073元、升值1.2分，終止連四黑。

九大公股行庫明年全加薪 董座舉手表態回應立委詢問

九大公股行庫董座昨（14）日於立院財委會備詢時均表示，明年會調薪，幅度為5%以下，兆豐金董事長董瑞斌說明，兆豐加薪4%比照公務人員，但加上年度晉級約6.5%。至於國營臺銀及土銀目前規劃調薪5%尚待財政部核准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。