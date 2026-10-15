台新銀信用卡前9月刷卡金額4,746億元再創高 年增率22.1%

台新金旗下台新銀行9月信用卡刷卡金額514億元，累計前三季刷卡金額4746億元，年增率22.1%，再創歷年新高，保險、海外、旅遊消費成長顯著。

台新銀的Richart卡發卡量已突破300萬張，9月15日更與全家及屈臣氏三方策盟，將全家Richart聯名卡權益全面升級，為市場首推3點齊發最高10%，為下半年主推卡片之一。

Richart卡已公告「Chill刷」至年底續享最高10%，搭配Apple新機及年底各韓流演唱會來臺，可享加碼最高5%，大受年輕族群好評；此外因應中秋連假，「玩旅刷」旅遊/海外最高3.3% ，亦為常態熱門權益。

台新銀表示，年底前信用卡業務主要會著重在周年慶活動等，如10月新光三越百貨周年慶開跑，刷台新銀行新光三越聯名卡，並於Richart Life APP領取優惠券，享最高21%回饋；另適逢國慶、光復連假，10/31前全臺旅行社刷台新卡，最高享5%回饋；若是赴日旅遊，持Richart Visa卡於高島屋及BicCamera消費，享最高13.3%回饋；用台新Pay+綁定Richart卡，新戶消費享最高19%優惠+10%回饋，再享旅遊金10萬元大放送。