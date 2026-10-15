從財報走向永續確信 會計師面臨新責任考驗

永續報告書已逐漸成為資本市場評估企業價值與風險的重要依據，會計師承擔的專業責任也隨之提高。臺灣法治會計學會提醒，永續資訊與財務報告的編製基礎、假設及確信程度不同，不能直接套用財報思維，應先理解資訊的特性與限制，才能妥善判斷風險。

臺灣法治會計學會近日在台北世界貿易中心國際貿易大樓舉辦第三季研討會，以「ESG報告書之法律責任解析」為題，邀集四大會計師事務所專家，探討永續資訊的編製、確信及相關責任。

學會理事長李坤璋表示，永續資訊已不再只是企業自願展現形象的工具，而是資本市場判斷企業經營與風險的重要參考。會計師的角色也從傳統財務報告，延伸至永續資訊的編製、衡量、確信與風險評估，面對的期待與責任因此增加。

李坤璋指出，會計師唯有先理解永續資訊的本質與限制，才能做出適當的專業判斷，並在確信過程中辨識風險。學會希望透過交流各事務所的實務經驗，協助業界因應永續資訊品質日益受到重視的趨勢。

研討會首先由資誠聯合會計師事務所會計師趙永潔，說明永續報告書、年報永續專章與財務報告的本質差異；安永聯合會計師事務所執行副總林群堯則解析永續報告書的假設基礎，說明相關資訊如何形成，協助與會者掌握判讀基礎。

在確信與風險方面，勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳世婷說明永續報告書確信意見的類別，協助判斷適當的確信方式；安侯建業聯合會計師事務所會計師陳燕慧則聚焦永續資訊與企業風險的關聯，探討揭露資訊涉及的責任。

最後由四大事務所專家共同與談，並結合現場檢察官、法官及律師等法律實務工作者的觀點，透過問答交流，討論永續報告書在實務上可能面臨的專業判斷與法律責任問題。