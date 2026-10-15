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股匯雙殺！台股跌逾千點失守月線 新台幣盤中貶破32.2元
台北股匯價早再呈雙殺，台股加權指數開盤後跌逾千點失守月線；新台幣匯價以32.11開盤，再貶3.7分，盤中再度貶破32.2元。
今年以來，新台幣在亞幣中表現偏弱，截至14日止，新台幣今年貶值1.98%，日圓貶值1.12%，星元升值0.37%，人民幣升值4.42%，韓元升值8.26%。
匯銀人士分析，美國 9月整體 CPI 年增率3.7%，高於市場預期的 3.6% 與前值 3.4%，創今年 5 月以來新高。 CPI高於預期一度推升Fed升息押注與殖利率，但科技股大跌帶動避險買盤回流，10年期殖利率終場小幅下滑。美元則受通膨升溫與升息預期支撐走強，升至2025年5月以來高點，今早盤仍 102之上。
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