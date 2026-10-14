中信銀登《Global Finance》論壇 獲22項大獎

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）13日於新加坡舉辦年度「World's Best Digital Bank & AI in Finance Awards」頒獎典禮及「New Rails of Finance」論壇，中國信託銀行一舉拿下22項大獎，為台灣獲獎數最多之金融機構，除了以創新數位科技連續五年勇奪「全球傑出金融創新實驗室」（World's Best Financial Innovation Labs），共獲頒三項全球獎項及九項亞太區獎項，更為台灣唯一受邀於論壇分享實務經驗之業者，與全球金融領袖交流數位轉型與AI應用成果，展現台灣金融業於數位發展領域的領導地位。

中信金控（2891）資訊長賈景光13日親赴新加坡領獎，並受邀於「New Rails of Finance」論壇與逾百位來自全球各地的金融領袖交流，分享中信銀推動AI應用的實務成果，以及對未來金融發展趨勢的前瞻洞察。賈景光表示，隨著AI、數位資產及新型態金融基礎設施發展，金融業持續朝更智慧、更即時且更有效率的方向演進。台灣擁有成熟的科技產業、完整半導體生態、AI供應鏈及高度國際化環境，具備數位金融創新的良好條件，未來在供應鏈金融、企業資金管理及資產數位化等領域表現均值得期待。

在AI實務應用方面，賈景光進一步說明，中國信託銀行以「AI全民賦能」、「企業級平台工具」及「AI治理」三大策略為核心，將AI融入日常營運，並運用AI助理與智能對練機制，協助同仁優化金融作業，有效提升服務品質。中信銀目前參與虛擬資產保管業務監理試辦，持續累積相關技術、營運及風險管理經驗，並將以風險治理與法令遵循為基礎，結合金融專業與科技能力，為企業客戶、機構投資人及虛擬資產服務業者提供安全且值得信賴的服務。

憑藉領先業界的金融科技與AI應用成果，今年中信銀共獲頒《Global Finance》22項大獎，涵蓋個人金融、法人金融業務，值得一提的是，法人金融以API串接及數位金融解決方案，協助企業優化資金管理並提升營運效能，獲頒「全球最佳企業金融整合服務平台」（Best Integrated Corporate Banking Platform, Global）、「亞太最佳企業金融整合服務平台」（Best Integrated Corporate Banking Platform in Asia-Pacific）、「亞太最佳嵌入式金融應用銀行」（Best Bank for Embedded Finance in Asia-Pacific）及「亞太最佳中小企業銀行平台」（Best SME Banking/SME Platform in Asia-Pacific）等全球及亞太區重要獎項。

此外，中信銀亦將數位科技運用於風險管理、防詐及資安維護議題，打造具代表性的智慧應用服務。不僅AI轉型策略受評審肯定，透過AI、關聯網絡分析及跨機構協作機制，強化即時風險偵測與防詐能力的「AI SKYNET中信神盾聯防科技平台」亦獲青睞，拿下「亞太最佳創新銀行」（Most Innovative Bank in Asia-Pacific）、「亞太最佳金融創新」（Top Financial Innovations in Asia-Pacific），更連續五年以數位金融自主研發的創新實力，獲頒「全球傑出金融創新實驗室」。

智慧分行、生態圈金融、開放銀行及數位服務等創新作為，則勇奪「全球最佳社群媒體行銷及服務」（Best in Social Media Marketing & Services, Global）、「亞太最佳社群媒體行銷及服務」（Best in Social Media Marketing & Services in Asia-Pacific）、「亞太最佳精準授信與放貸」（Best in Precision Credit & Lending in Asia-Pacific）、「亞太最佳支付體驗」（Best Bill Payment & Presentment in Asia-Pacific）、「亞太最佳開放銀行應用程式」（Best Open Banking APIs in Asia-Pacific）殊榮。

面對日新月異的金融環境，中國信託銀行以數位創新、專業金融商品能力，提供安全、便捷的服務體驗，致力成為客戶最值得信賴的金融夥伴。