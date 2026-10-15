新台幣兌美元匯率昨（14）日上演戲劇性逆轉，早盤延續前一交易日貶勢，盤中一度重貶1.43角，最低觸及32.228元，午後隨著外資轉向匯入、出口商進場拋匯，加上央行尾盤調節，匯價由貶翻升，終場收在32.073元、升值1.2分，終止連四黑。

台北及元太外匯市場總成交量33.835億美元，較前一日71.145億美元歷史天量大幅縮減一半。

台股昨日止跌反彈，儘管外資持續賣超200億元，連續六個交易日站在賣方，累計賣超突破3,300億元，但相較前一日狂砍1,653億元，賣壓已明顯收斂，也帶動市場情緒逐步回穩。

新台幣早盤持續消化前一日外資大舉賣超後的匯出需求，以32.1元開出後，迅速跌破32.2元關卡。

尾盤則再度上演「神龍擺尾」，在央行調節助攻下，最後半小時由貶翻升，並以全日最高價作收，收在32.073元。

匯銀人士分析，昨日外資呈現雙向操作，早盤偏向匯出，午後轉為匯入，加上出口商拋匯，成為新台幣止貶主因。不過，央行主要以調節市場流動性為主，並非強力干預匯價。展望後市，匯銀人士認為，新台幣昨日雖然止貶回升，但尚未出現明確反轉訊號，短線可能先在32元附近震盪整理，仍須留意外資匯出壓力。

市場接下來聚焦美公布消費者物價指數後的市場反應，以及今（15）日台積電法說會，若通膨數據推升美元與美債殖利率，新台幣恐再度承壓。反之，若台積電釋出正面展望，帶動台股回穩、外資賣壓收斂，將有助新台幣延續反彈。