聽新聞
0:00 / 0:00

資產「上鏈」 促台灣金融加速轉型

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
「鏈結新金融：虛擬資產、RWA與金融生態系的未來」論壇昨舉行，邀請政大數位金融創新實驗室執行長謝明華（左起）、凱基金控資深副總許維銘、金管會創新處長周正山、集保總經理陳德鄉與聯合報總編輯王茂臻出席。記者林澔一／攝影
「鏈結新金融：虛擬資產、RWA與金融生態系的未來」論壇昨舉行，邀請政大數位金融創新實驗室執行長謝明華（左起）、凱基金控資深副總許維銘、金管會創新處長周正山、集保總經理陳德鄉與聯合報總編輯王茂臻出席。記者林澔一／攝影

數位資產浪潮推動金融市場轉型，台灣也加速布局。聯合報主辦「虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系未來論壇」，邀集產官學界探討資產代幣化。與談人包括金管會創新處長周正山、集保總經理陳德鄉、凱基金控資深副總許維銘及政大數位金融創新實驗室執行長謝明華，從法規、平台建構跟市場需求各個角度，探討現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）上鏈如何帶來交易便利、降低投資門檻，並帶動本土金融業拓展全球市場。

論壇由聯合報總編輯王茂臻主持，周正山表示，台灣推動傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」融合，資產代幣化目前規畫先以債券、黃金為標的，逐步建立傳統金融機構與虛擬資產業者合作的生態系。

陳德鄉從實務上指出，一般有價證券代幣化後，本質仍是有價證券，須延續投資人的法律權利，且平台建置之外，商品是否符合市場需求，也是發展關鍵。

作為業界代表，許維銘認為，金融機構可結合銀行、證券及投信業務，運用既有客戶信任，透過區塊鏈接觸全球投資人。謝明華則說，區塊鏈技術正改變資產管理及交易方式，傳統金融與數位資產業者將加深融合。

論壇最後聚焦「如何推動市場」及「哪些商品能走入大眾」。與談人關注資產上鏈須有實際用途，並兼顧安全與流動性。陳德鄉以黃金為例指出，已有現貨交易基礎、民眾理解度高，代幣化可降低投資門檻；許維銘與謝明華則看好探索ＥＴＦ代幣化，吸引海外資金。主持人王茂臻則說，主管機關需要有效監管、業界則期盼發展性、而讀者跟投資人在乎的則是更便利、安全的交易服務，最終實現普惠金融的目標。

資產 區塊鏈 數位金融

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞中的法律／進軍虛擬資產市場的基本功

美元資產信心降／陸黃金戰略 加速人民幣國際化

金管會推穩定幣 國銀卻不想自己發？董瑞斌揭三大現實難題

美元資產信心降／台外匯存底集中美元 另有考量

相關新聞

中信金、台新新光金賺飽飽 前九月純益逾600億元

中信金9月稅後純益93.5億元，累計前九月稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，EPS 3.18元。另前九月透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響達1,314.6億元，超越歷年全年獲利表現。旗下中信銀行9月稅後純益69.2億元、前九月稅後純益495.2億元，雙雙創歷年同期新高，主要受惠財富管理業務成長逾三成及淨利差改善。

永豐銀併京城銀 明年元旦為合併基準日

永豐銀行於昨（14）日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。永豐銀行表示，將以每股24元溢價發行普通股18.65億股，並支付部分現金（擬以永豐金控所持有京城銀行於合併基準日前一日之帳面價值作為合併對價，扣除股份對價價值之餘額以現金支應），取得母公司永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後將以永豐銀行為存續公司。

三銀行前瞻趨勢 Q4投資聚焦AI、企業獲利

第4季投資主軸聚焦AI、企業獲利及高品質債券。國泰世華銀行、台北富邦銀行及台新銀行最新投資展望均認為，AI資本支出擴張及企業獲利成長，仍是支撐股市的重要動能，建議掌握AI相關產業投資機會。其中，北富銀建議股票配置比重維持60%至70%；不過，Fed升息、高油價及地緣政治風險仍可能加劇市場震盪，投資宜採分散配置策略；國泰世華則指出全球經濟步入「一高二強」新格局。

中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）昨（13）日於新加坡舉辦年度「World's Best Digital Bank & AI in Finance Awards」頒獎典禮及「New Rails of Finance」論壇，中國信託銀行一舉拿下22項大獎，為台灣獲獎數最多之金融機構。

南山人壽響應「金融大回饋」

微型保險不再只保障意外身故，罹癌、熱傷害住院也能獲得支援。南山人壽今年已陸續推出兩張創新微型保單，分別提供首次罹癌5萬元、熱傷害住院1萬元定額給付，讓弱勢家庭在疾病或意外發生時，多一筆應急資金。

元大人壽補足高齡醫療缺口

台灣已邁入超高齡社會，隨著國人平均壽命延長，醫療照護需求也隨著年齡提高而大幅提升。根據媒體2025年「台灣超高齡社會大調查」，近九成民眾最擔憂老後健康問題，隨著年齡增長可能面臨保費提高或保障不足等問題，高齡醫療準備已成為退休規劃中不可忽視的重要課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。