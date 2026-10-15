公股投信四合一 拚下周通過

公股投信四合一進入最後整併階段，預計下周召開董事會通過合併案。立委昨（14）日建議，財政部可運用旗下規模約9,000億元的債務基金，扶植合併後的投信產品。財政部長莊翠雲表示，將納入考量。

立委賴士葆、林思銘關切整併進度，莊翠雲表示，待下周投信及金控董事會通過後，即向金管會及公平會申請審查。

立委郭國文指出，四家投信合併後，共有377檔基金、管理規模約3,850億元，市場排名僅第12名，規模仍有限，後續產品布局及經理人才才是提升經營績效的關鍵。

郭國文建議，財政部可評估靈活運用所屬規模約9,000億元的債務基金，支持公股投信產品發展。

莊翠雲回應，四合一只是第一步，若不整併，四家投信規模更小。此次選擇第一金投信為存續公司，主要考量其規模最大，未來仍須提升經營能力及政策性應用，並結合四家金控通路擴大業務。