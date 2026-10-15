聽新聞
0:00 / 0:00

公股投信四合一 拚下周通過

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

公股投信合一進入最後整併階段，預計下周召開董事會通過合併案。立委昨（14）日建議，財政部可運用旗下規模約9,000億元的債務基金，扶植合併後的投信產品。財政部長莊翠雲表示，將納入考量。

立委賴士葆、林思銘關切整併進度，莊翠雲表示，待下周投信及金控董事會通過後，即向金管會及公平會申請審查。

立委郭國文指出，四家投信合併後，共有377檔基金、管理規模約3,850億元，市場排名僅第12名，規模仍有限，後續產品布局及經理人才才是提升經營績效的關鍵。

郭國文建議，財政部可評估靈活運用所屬規模約9,000億元的債務基金，支持公股投信產品發展。

莊翠雲回應，四合一只是第一步，若不整併，四家投信規模更小。此次選擇第一金投信為存續公司，主要考量其規模最大，未來仍須提升經營能力及政策性應用，並結合四家金控通路擴大業務。

投信 合一 莊翠雲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公股投信四合一 財長：合併後市場排第12 若不合併更小 合併是第一步

財長證實公股投信四合一22日開董事會 立委建議九千億債務基金助陣

未來四合一的公股投信 發展公建REITs …新亮點

T I S A如何免稅 財長莊翠雲首度證實要透過修投信投顧法進行

相關新聞

新台幣戲劇化翻升

新台幣兌美元匯率昨（14）日上演戲劇性逆轉，早盤延續前一交易日貶勢，盤中一度重貶1.43角，最低觸及32.228元，午後隨著外資轉向匯入、出口商進場拋匯，加上央行尾盤調節，匯價由貶翻升，終場收在32.073元、升值1.2分，終止連四黑。

九大公股行庫明年全加薪 董座舉手表態回應立委詢問

九大公股行庫董座昨（14）日於立院財委會備詢時均表示，明年會調薪，幅度為5%以下，兆豐金董事長董瑞斌說明，兆豐加薪4%比照公務人員，但加上年度晉級約6.5%。至於國營臺銀及土銀目前規劃調薪5%尚待財政部核准。

公股投信四合一 拚下周通過

公股投信四合一進入最後整併階段，預計下周召開董事會通過合併案。立委昨（14）日建議，財政部可運用旗下規模約9,000億元的債務基金，扶植合併後的投信產品。財政部長莊翠雲表示，將納入考量。

金管會主委喊「晴天廣積糧」彭金隆：銀行資本必須強大

銀行獲利亮眼，更要趁「晴天廣積糧」。金管會主委彭金隆昨（14）日對銀行業提出三大期許，包括強化資本結構、資本必須強大，落實金融回饋與信任金融，及引才育才。

銀行公會理事長董瑞斌直言 發行台幣穩定幣有三難題

金管會正研擬穩定幣發行子法，國銀卻未必想自己發幣。銀行公會理事長董瑞斌指出，新台幣穩定幣難在國際流通、國銀美元穩定幣也未必獲海外認可，加上發行成本高，與其自己發，不如引進美國大行美元穩定幣，搶攻企業跨境支付。

中信金、台新新光金賺飽飽 前九月純益逾600億元

中信金9月稅後純益93.5億元，累計前九月稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，EPS 3.18元。另前九月透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響達1,314.6億元，超越歷年全年獲利表現。旗下中信銀行9月稅後純益69.2億元、前九月稅後純益495.2億元，雙雙創歷年同期新高，主要受惠財富管理業務成長逾三成及淨利差改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。