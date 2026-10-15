銀行公會理事長董瑞斌直言 發行台幣穩定幣有三難題

金管會正研擬穩定幣發行子法，國銀卻未必想自己發幣。銀行公會理事長董瑞斌指出，新台幣穩定幣難在國際流通、國銀美元穩定幣也未必獲海外認可，加上發行成本高，與其自己發，不如引進美國大行美元穩定幣，搶攻企業跨境支付。

銀行公會昨（14）日召開會員大會。目前銀行公會已研提穩定幣發行授權子法可行建議給金管會，董瑞斌則提出銀行業的實務觀察指出，銀行業參與穩定幣市場，不一定要從自行發行開始。

董瑞斌直言：「發行台幣穩定幣有何意義？」第一道難題是市場需求，台幣穩定幣在國際間不易流通，台灣境內轉帳也很便利，銀行缺乏自行發行的誘因。

其次，即使改發美元穩定幣，也不代表海外企業願意接受。他反問：「兆豐銀美元穩定幣誰用？」國銀在國際市場的品牌知名度與信用認可，恐難與美國大型金融機構相比。

第三道難題是發行成本。董瑞斌指出，若自行建置、維護區塊鏈系統，須投入技術、人力與維運資源，但一般國銀未必具備足夠規模經濟。