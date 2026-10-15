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金管會主委喊「晴天廣積糧」彭金隆：銀行資本必須強大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

銀行獲利亮眼，更要趁「晴天廣積糧」。金管會主委彭金隆昨（14）日對銀行業提出三大期許，包括強化資本結構、資本必須強大，落實金融回饋與信任金融，及引才育才。

他強調，銀行應深化社會信任，讓未來金融政策有更大開放空間。

彭金隆昨日出席銀行公會會員代表大會表示，今年前八月銀行業整體獲利表現優於前兩年，但未來經濟環境仍充滿不確定性，銀行不能只看眼前的好成績。

他提出第一項期許，就是趁「晴天廣積糧」，持續強化資本結構、資本韌性，「資本必須強大」才能因應未來經濟高度成長及環境變化帶來的挑戰。

第二項是推動「信任金融」、金融大回饋及「全齡金融」。彭金隆指出，銀行有良好經營績效，就應回饋社會、深化民眾信任，讓未來金融政策有更大的開放空間。

金管會也將持續檢討現行金融服務範圍與內容，盡量滿足不同族群需求，尋找更多金融發展機會。

第三項則是強化人才培育與延攬。彭金隆強調「市場成長，人才先行」，銀行應採取「外部引進、內部培育」雙軌策略，積極吸引國際優秀金融人才，提升國銀國際競爭力。

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