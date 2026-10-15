九大公股行庫明年全加薪 董座舉手表態回應立委詢問

九大公股行庫董座昨（14）日於立院財委會備詢時均表示，明年會調薪，幅度為5%以下，兆豐金（2886）董事長董瑞斌說明，兆豐加薪4%比照公務人員，但加上年度晉級約6.5%。至於國營臺銀及土銀目前規劃調薪5%尚待財政部核准。

此外，立委詢問各董座看台股能否突破5萬點，共五位舉手認為會突破。

財政部長莊翠雲昨率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告並備質詢。立委賴士葆詢及九大行庫董座明年是否調薪，結果全部舉手表達會調薪，至於調薪5%以上則無人舉手。董瑞斌說明，兆豐加4%，因為公務人員加4%，但還有年度晉級2%多，所以加起來6.5%左右。

臺灣金董事長凌忠嫄表示，向董事會提出加薪4.5%，結果所有董事認為太少而主動加到5%，「但加薪要報財政部核准，財政部現在還沒有核准」。莊翠雲則回應，國營事業加薪原則已經和公務人員脫鉤，並和績效掛鉤，有一套計算規則，目前請臺銀、土銀及輸銀一起討論，已經交給臺銀彙整意見。

賴士葆建議泛公股調薪比照臺銀5%，董瑞斌表示，過去四年來連續調薪後人事成本增加20%，對銀行是很大的負擔。前八月兆豐銀行獲利較去年增加四、五十億元，會盡量照顧員工，量力而為。

立委林德福詢及青安3.0受理與撥貸戶數相差懸殊，僅3.8%的比例撥貸，是否是受到股市吸金致公股行庫有流動性覆蓋率過低風險，莊翠雲指出，受理戶數平穩與2.0後段相同，8月實際撥貸比率為4.1%，因銀行審核徵信與估價都需時間，且還有末段2.0送件案子須審核，到9月底撥貸數已達到1,861件。

昨財委會新會期按例財長率九大公股行庫列席，竟獨缺國票金，對此賴士葆質疑財政部放水，要求召委當場打電話請國票金列席。後來經協商後，召委賴惠員宣布：以後只要邀請泛公股銀行一定要包括國票金。