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元大人壽補足高齡醫療缺口

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
元大人壽推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」，協助民眾建構完善退休醫療保障。元大人壽／提供
元大人壽推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」，協助民眾建構完善退休醫療保障。元大人壽／提供

台灣已邁入超高齡社會，隨著國人平均壽命延長，醫療照護需求也隨著年齡提高而大幅提升。根據媒體2025年「台灣超高齡社會大調查」，近九成民眾最擔憂老後健康問題，隨著年齡增長可能面臨保費提高或保障不足等問題，高齡醫療準備已成為退休規劃中不可忽視的重要課題。

元大人壽洞悉民眾需求，為協助民眾及早建構高齡醫療防護網，推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」， 透過五大特色協助民眾升級高齡醫療防護。

特色一、元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險提供多項定額給付保障，並於保險年齡達75歲（含）後啟動住院醫療費用保險金，以及門診手術暨特別處置費用保險金保障，以實支實付方式補足高齡醫療所需費用，補充一年期實支實付醫療保險在高齡續保或保障期間上的限制。

特色二、針對保險年齡未達75歲時，於入住加護病房或燒燙傷病房接受治療期間，額外給付二倍住院日額；保險年齡達75歲（含）後，若因癌症及其併發症住院治療，或於加護病房治療時，住院醫療費用保險金限額更提高至二倍，讓保戶在面臨重大疾病或高額醫療支出時，獲得更充足的經濟後盾。

特色三、該商品提供多元醫療保障，包括住院日額保險金、住院前後門診保險金，保險年齡未達75歲時提供住院照護保險金、住院手術醫療保險金、重大手術關懷保險金、醫材購置補助保險金及門診手術暨特別處置保險金等多項保障內容。

特色四、該商品保障期間若身故或保險年齡達100歲仍生存時，給付年繳保險費總額的1.02倍扣除已領之各項保險金累積總額。

特色五、考量保戶在不同人生階段之保障需求，該商品提供五種住院日額等級及10年、20年、30年三種繳費年期選擇，讓客戶可依家庭規劃與保障需求彈性選擇。

面對高齡化與長壽化趨勢，醫療保障的價值不僅在於疾病發生時的經濟支援，更在於防患於未然的充分準備，提供未來生活的從容與安心。

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