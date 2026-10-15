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南山人壽響應「金融大回饋」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
南山人壽從多年實務經驗觀察，弱勢家庭真正最需要的，是急難發生當下的及時支持。南山人壽／提供
南山人壽從多年實務經驗觀察，弱勢家庭真正最需要的，是急難發生當下的及時支持。南山人壽／提供

微型保險不再只保障意外身故，罹癌、熱傷害住院也能獲得支援。南山人壽今年已陸續推出兩張創新微型保單，分別提供首次罹癌5萬元、熱傷害住院1萬元定額給付，讓弱勢家庭在疾病或意外發生時，多一筆應急資金。

響應金管會「金融大回饋」政策，南山人壽持續擴大微型保險保障，自2014年推動至今，累計捐款逾1.6億元，協助超過126萬人次獲得保障，並逐步從傳統意外保障延伸至健康及氣候風險。

南山人壽總經理范文偉指出，傳統微型保險多在意外身故或失能後提供理賠，協助家庭承受經濟衝擊。

但多年實務經驗發現，弱勢家庭真正需要的，往往是急難發生當下的及時支持，因此希望將保險保障往前延伸。

在金管會支持下，南山人壽今年推出業界首張「團體微型首次罹患癌症健康保險」，讓符合條件的弱勢民眾首次確診罹癌時，可獲每人5萬元定額給付，協助支應初期醫療及生活開銷，目前已陸續捐贈澎湖縣與金門縣。

面對極端高溫帶來的新興健康風險，南山人壽今年7月再攜手環境部，推出全國首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」，率先在台南市試辦。

被保險人若因符合條款的熱傷害事故住院，可獲1萬元定額給付，減輕弱勢家庭負擔。

除了健康保障，南山產物也於2023年推出國內首張財產保險微型保單「微型火災不便費用保險」，與地方政府合作，為造冊的低收入及中低收入戶提供保障。

若居住處所發生火災，可獲8,000元定額給付，支應臨時安置及生活用品等必要開銷。

截至今年6月底，南山產物已與11個縣市政府合作，累計承保逾21萬人，保障人數占全台低收入及中低收入族群逾四成，逐步擴大經濟弱勢家庭的保障範圍。

南山人壽近期也與外部氣候智庫合作，研究氣候變化與疾病風險的關聯，希望讓保險從事故發生後的理賠，進一步走向風險預警及提前保障，回應氣候變遷帶來的新興健康挑戰。

金管會 南山人壽 微型保險

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