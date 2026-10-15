中信銀數位創新 國際肯定

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）13日於新加坡舉辦年度「World's Best Digital Bank & AI in Finance Awards」頒獎典禮及「New Rails of Finance」論壇，中國信託銀行一舉拿下22項大獎，為台灣獲獎數最多之金融機構。

除了以創新數位科技連續五年勇奪「全球傑出金融創新實驗室」，共獲頒三項全球獎項及九項亞太區獎項，更為台灣唯一受邀於論壇分享實務經驗之業者，與全球金融領袖交流數位轉型與AI應用成果，展現台灣金融業於數位發展領域的領導地位。

中信金控資訊長賈景光昨日赴新加坡領獎，並受邀於論壇與逾百位來自全球各地的金融領袖交流。賈景光表示，隨著AI、數位資產及新型態金融基礎設施發展，金融業持續朝更智慧、更即時且更有效率的方向演進。台灣擁有成熟的科技產業、完整半導體生態、AI供應鏈及高度國際化環境，具備數位金融創新的良好條件，未來在供應鏈金融、企業資金管理及資產數位化等領域表現均值得期待。

中信銀法人金融以API串接及數位金融解決方案，協助企業優化資金管理並提升營運效能，獲頒「全球最佳企業金融整合服務平台」、「亞太最佳企業金融整合服務平台」、「亞太最佳嵌入式金融應用銀行」及「亞太最佳中小企業銀行平台」等獎項。

此外，中信銀亦將數位科技運用於風險管理、防詐及資安維護議題，打造具代表性的智慧應用服務。不僅AI轉型策略受評審肯定，「AI SKYNET中信神盾聯防科技平台」亦獲青睞，拿下「亞太最佳創新銀行」、「亞太最佳金融創新」，更連續五年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」。

智慧分行、生態圈金融、開放銀行及數位服務等創新作為，則勇奪「全球最佳社群媒體行銷及服務」、「亞太最佳社群媒體行銷及服務」、「亞太最佳精準授信與放貸」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳開放銀行應用程式」殊榮。