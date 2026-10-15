中信金、台新新光金賺飽飽 前九月純益逾600億元

第4季投資主軸聚焦AI、企業獲利及高品質債券。國泰世華銀行、台北富邦銀行及台新銀行最新投資展望均認為，AI資本支出擴張及企業獲利成長，仍是支撐股市的重要動能，建議掌握AI相關產業投資機會。其中，北富銀建議股票配置比重維持60%至70%；不過，Fed升息、高油價及地緣政治風險仍可能加劇市場震盪，投資宜採分散配置策略；國泰世華則指出全球經濟步入「一高二強」新格局。

2026-10-15 01:48