中信金、台新新光金賺飽飽 前九月純益逾600億元
五家金控昨（14）日公布9月自結獲利，銀行本業穩健、財富管理及證券業務成為重要獲利動能，前九月稅後純益全數刷新歷年同期紀錄，中信金（2891）、台新新光金皆賺逾600億元，凱基金則超越歷年全年獲利，每股稅後純益（EPS）分別為3.18元、2.47元、2.26元，兆豐金、合庫金則為2.21元、1.22元。
中信金9月稅後純益93.5億元，累計前九月稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，EPS 3.18元。另前九月透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益682.2億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響達1,314.6億元，超越歷年全年獲利表現。旗下中信銀行9月稅後純益69.2億元、前九月稅後純益495.2億元，雙雙創歷年同期新高，主要受惠財富管理業務成長逾三成及淨利差改善。
台新新光金9月稅後純益44.2億元，累計前九月稅後純益641.7億元，年增184%，EPS 2.47元，創歷史新高。旗下新光人壽前九月稅後純益322.2億元，受惠保險合約服務邊際（CSM）釋放及經常性投資收益挹注。台新銀行前九月稅後純益193.4億元，年增25%，淨利息及淨手續費收入均成長25%；新光銀行稅後純益75.5億元，年增87%，淨手續費收入成長27%；台新證券前九月稅後純益89.6億元，創歷年同期新高。
凱基金9月稅後純益26.4億元，前九月稅後純益389.3億元，EPS 2.26元，已超越歷年全年獲利。另前九月FVOCI股票處分利益546.9億元，加計稅後純益後，對保留盈餘貢獻936.2億元，創歷年同期新高。旗下凱基證券9月因市場震盪壓縮自營操作空間，且台股成交量亦較前月萎縮，單月稅後純益為14.7億元，前九月稅後純益242.2億元，年增197%。
兆豐金9月稅後純益36.2億元，前九月稅後純益328.4億元，年增16%，EPS 2.21元，創歷年同期新高。兆豐銀行前九月稅後純益248.1億元，年增6%；兆豐證券9月稅後純益11.7億元，創歷年單月新高，前九月稅後純益50.3億元，年增173.3%。
合庫金9月稅後純益為19.2億元，累計至9月稅後純益202.4億元，較去年同期成長26.8%，續創歷年同期新高，EPS達1.22元。
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