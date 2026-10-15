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永豐銀併京城銀 明年元旦為合併基準日
永豐銀行於昨（14）日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。永豐銀行表示，將以每股24元溢價發行普通股18.65億股，並支付部分現金（擬以永豐金控所持有京城銀行於合併基準日前一日之帳面價值作為合併對價，扣除股份對價價值之餘額以現金支應），取得母公司永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後將以永豐銀行為存續公司。
兩家銀行已於今年3月27日分別經董事會決議通過合併契約書，並於7月24日獲金管會核准。此次股票對價約447.6億元，永豐銀行也同步訂定2027年1月1日為合併增資發行新股基準日。
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