三銀行前瞻趨勢 Q4投資聚焦AI、企業獲利

第4季投資主軸聚焦AI、企業獲利及高品質債券。國泰世華銀行、台北富邦銀行及台新銀行最新投資展望均認為，AI資本支出擴張及企業獲利成長，仍是支撐股市的重要動能，建議掌握AI相關產業投資機會。其中，北富銀建議股票配置比重維持60%至70%；不過，Fed升息、高油價及地緣政治風險仍可能加劇市場震盪，投資宜採分散配置策略；國泰世華則指出全球經濟步入「一高二強」新格局。

國泰世華昨（14）日發布投資展望指出，全球經濟正邁向「高利率、強投資、強獲利」的「一高二強」新格局。中東地緣政治風險升溫、能源供應不確定性增加，推升通膨疑慮及全球公債殖利率，但AI帶動的資本支出擴張與企業獲利成長，仍是支撐全球經濟重要力量。債市方面，投資等級債殖利率隨公債走高時，可視為分批布局良機。

台北富邦銀行指出，強勁企業獲利仍是支撐美股挑戰新高的核心，預估第4季標普500指數成分股EPS年增率將攀升至28.4%，加上傳統股市旺季效應，建議股票配置比重維持60%至70%整體而言，第4季應透過「股債金（指黃金）」均衡配置，兼顧成長、收益與防禦。

台新銀行指出，第4季市場面臨AI基本面驗證、Fed再升息預期升溫及美國期中選舉等變數，建議將漲多部位分批調節至基本面穩健、評價偏低且表現落後的標的，等待台積電法說會及雲端業者財報確認資本支出上修後，逢回布局AI龍頭、資安、資料軟體及金融股。