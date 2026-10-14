金管會推穩定幣 國銀卻不想自己發？董瑞斌揭三大現實難題

金管會正研擬穩定幣發行子法，國銀卻未必想自己發幣。銀行公會理事長董瑞斌指出，台幣穩定幣難在國際流通、國銀美元幣未必獲海外認可，加上發行成本高，與其自己發，不如引進美國大行美元穩定幣，搶攻企業跨境支付。

銀行公會14日召開會員大會，金管會主委彭金隆對銀行提三大期許，包括強化資本結構及韌性、推動信任與全齡金融、培養與吸引人才。

目前銀行公會已研提穩定幣發行授權子法可行建議給金管會，董瑞斌則提出銀行業的實務觀察指出，銀行業參與穩定幣市場，不一定要從自行發行開始。

董瑞斌直言：「發行台幣穩定幣有何意義？」第一道難題是市場需求，台幣穩定幣在國際間不易流通，台灣境內轉帳也很便利，銀行缺乏自行發行的誘因。

其次，即使改發美元穩定幣，也不代表海外企業願意接受。他反問：「兆豐銀美元穩定幣誰用？」國銀在國際市場的品牌知名度與信用認可，恐難與美國大型金融機構相比。

第三道難題是發行成本。董瑞斌指出，若自行建置、維護區塊鏈系統，須投入技術、人力與維運資源，但一般國銀未必具備足夠規模經濟，「要做這個東西幹嘛？」

與其自行發行，他更期待花旗或美國銀行等國際大型金融機構推出美元穩定幣，屆時國銀便可與發行銀行建立兌換合作，再提供國內企業使用。他形容，這種模式就像銀行的「數位化旅行支票」。

董瑞斌指出，銀行真正看重的不是一般散戶買賣虛幣，而是企業對企業（B2B）的跨境支付。現行透過虛擬資產交易所的兌換服務較偏向一般消費者，未必符合大型企業的金流規模。

他以新台幣200萬元兌換穩定幣、約7萬美元為例，指出這樣的金額對大型出口商而言遠遠不足，並以台積電（2330）為例說明企業貨款規模龐大。

國銀若能運用具國際公信力的美元穩定幣，協助企業進行兌換及跨境支付，就有機會把既有的企業金融服務延伸到虛擬資產市場，而非與交易所爭搶散戶生意。

銀行公會已將穩定幣發行子法建議條文送交金管會，另外也正研擬銀行辦理虛擬資產保管業務的作業指引。