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銀行獲利亮眼 更要趁晴天廣積糧！金管會彭金隆籲：資本必須強大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行獲利好要趁晴天廣積糧，彭金隆呼籲，銀行資本必須夠強大。銀行公會提供
銀行獲利好要趁晴天廣積糧，彭金隆呼籲，銀行資本必須夠強大。銀行公會提供

銀行獲利亮眼，更要趁「晴天廣積糧」。金管會主委彭金隆14日對銀行業提出三大期許，包括強化資本結構、資本必須強大，落實金融回饋與信任金融，及引才育才。

他強調，銀行應深化社會信任，讓未來金融政策有更大開放空間。

彭金隆14日出席銀行公會會員代表大會表示，今年前八月銀行業整體獲利表現優於前兩年，但未來經濟環境仍充滿不確定性，銀行不能只看眼前的好成績。

他提出第一項期許，就是趁「晴天廣積糧」，持續強化資本結構、資本韌性，「資本必須強大」才能因應未來經濟高度成長及環境變化帶來的挑戰。

第二項是推動「信任金融」、金融大回饋及「全齡金融」。彭金隆指出，銀行有良好經營績效，就應回饋社會、深化民眾信任，讓未來金融政策有更大的開放空間。

金管會也將持續檢討現行金融服務範圍與內容，盡量滿足不同族群需求，尋找更多金融發展機會。

第三項則是強化人才培育與延攬。彭金隆強調「市場成長，人才先行」，銀行應採取「外部引進、內部培育」雙軌策略，積極吸引國際優秀金融人才，提升國銀國際競爭力。

在政策推動方面，銀行公會持續協助亞洲資產管理中心相關工作，包括私人銀行、家族辦公室及OBU財富管理三大工作坊，作為後續法規調整與業務推廣基礎。

金融科技方面，銀行公會已協助研擬穩定幣發行及管理授權子法建議條文，逐步建立虛擬資產監理架構，金管會也期待未來能整合傳統金融與區塊鏈金融。

彭金隆 銀行 廣積

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