迎戰超高齡社會！永達提倡「新敬老」 銀髮族退休保障三大缺口曝光

隨著九九重陽佳節臨近，銀髮族的照護與安養議題再度受到矚目。根據國家發展委員會最新人口推估，台灣已於2025年正式邁入「超高齡社會」，2026年65歲以上老年人口占總人口比率更達20.9%；推估至2037年將高達30.2%。面對不可逆的人口老化趨勢，「活得久」固然是福氣，但隨之而來的「長壽風險」與「照護重擔」，已成為各年齡層都必須嚴陣以待的跨世代課題。

深耕退休與傳承市場的永達保險經紀人，長期以來不僅透過專業保險規劃協助客戶，更積極投入社會公益。去年甫完成8年長照專車捐贈計畫，累計捐贈69輛專車守護偏鄉長者。永達保經進一步呼籲：面對高齡化社會，除了仰賴社會安全網與企業公益，民眾更應為自己的未來「超前部署」，透過商業保險雙軌並進，真正落實「老有所終、老有所養」的尊嚴晚年。

受限於年齡與體況，銀髮族能選擇的保險商品相對受限。永達保經總經理特助吳柏瑨指出，當前50歲以上的族群大多已具備基礎醫療保障，真正的缺口往往落在「退休金流」、「長期照護」與「資產傳承」。

他建議，除了透過實支實付險補強醫療新技術的自費項目，針對保費隨年齡高漲的長照險，60歲以上的長者可靈活轉換策略。若擔心老後失智或照護資源不足，可利用「利變型增額終身壽險」，搭配「意定監護」或「信託」機制。此舉不僅能創造退休後的緊急備用金，也能確保當自己失去行為能力時，這筆資金能真正專款專用於自身的醫療與照護，避免家人間的財務糾紛。

針對高齡族群常面臨的經濟、健康、照護與傳承風險，永達保經提出四大關鍵原則：「穩定的現金流量、健全的醫療保障、充分的照護計畫、妥適的資產傳承。」為了達到「健康生活、豐足退休」的目標，民眾可依據不同的財務目的，靈活配置保險工具：一、以照顧自己為優先：建議選擇「利變終身還本保險」。透過不同年期與給付時間的安排，創造類似「月退俸」的穩定現金流。二、以照顧家人與傳承為主：建議選擇「利變型增額終身壽險」。透過拉高保障與保單現金價值隨時間複利增值的特性，不僅能作為預留稅源的工具，還能透過指定受益人機制，精準、無痛地將愛與財富傳承給下一代。

迎向超高齡社會，銀髮族不能再抱持依賴的想法。永達保經強調，保險規劃或許不能改變你的生活，但能防止你的生活被改變；退休規劃或許不能讓你變得很有錢，但能確保你未來不會没有錢。