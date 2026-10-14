銀行公會：因應新興科技發展 研提穩定幣發行建議條文

銀行公會今天表示，因應人工智慧（AI）與新興科技發展，修訂運用AI技術相關規範、研提穩定幣發行授權子法可行建議條文，同時也增修資安事件通報程序、遭勒索軟體與供應鏈攻擊的處理等參考做法，以強化資安聯防。

銀行公會今天舉行第15屆第2次會員代表大會。金管會主委彭金隆與會致詞時，對銀行業提出3大期許，首先，今年前8月整體獲利較前2年更好，未來環境充滿不確定性，期許銀行業在晴天時廣積糧，持續強化資本結構、資本強韌度，因應未來經濟高度持續成長的需要。

再來，彭金隆表示，銀行有好的經營績效，應回饋社會，深化社會信任，未來金融政策將有更大幅的開放，並持續檢討現行金融服務範圍及內容，盡量滿足各族群的需求，尋找發展的機會。

最後，彭金隆提到，銀行業務成長取決於人才，銀行業應採取「外部引進」與「內部培育」並重的雙軌人才策略，除積極培育人才外，也期望可吸引國外優秀金融人才，提升國際競爭力。

銀行公會理事長董瑞斌表示，隨著國際經濟金融情勢快速變化，銀行業面臨挑戰也日趨提升。配合推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，公會持續研議配套措施、修正「銀行高資產客戶財富管理業務實務參考文件」並辦理產業論壇，朝打造具有台灣特色的資產管理中心邁進。

同時，為因應AI與新興科技發展，銀行公會說明，修訂「金融機構運用人工智慧技術作業規範」、研提穩定幣發行授權子法可行建議條文，並參考國內外虛擬資產保管經驗與監理做法，研訂自律規範，另亦完成「量子科技對我國金融業的影響與因應」研究報告。

銀行公會表示，為強化資安聯防，增修資安事件通報程序、遭勒索軟體與供應鏈攻擊的處理等參考做法，並修正「金融機構使用電子簽名機制安全控管作業規範」。

面對近年金融犯罪手法日益複雜，銀行公會表示，協助研擬ATM現金存入控管措施、修正「疑似洗錢或資恐交易態樣」、研訂「銀行驗證目標性金融制裁偽陽性名單實務參考做法」，並協助主管機關研修「詐欺犯罪危害防制條例」相關子法，強化防制洗錢與跨業聯防。

在銀行誠信文化與行為監理方面，銀行公會表示，蒐集歐美法規調研資訊分析，研訂「銀行業行為與文化管理指引」及相關條文。