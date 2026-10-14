私募公會攜手國發會籲加速制度開放與人才培育 引導長期資金投入台灣

中華民國私募股權投資商業同業公會在10月13日由理事長邱德成主持「私募股權投資環境與政策優化焦點座談」，出席者包括國家發展委員會副主委詹方冠、紅樓資本、博觀資本、中華開發資本、國泰私募、鼎豐亞太及中國信託私募股權等業者，邱德成對此指出，私募股權與創投是支持產業轉型及國家建設的重要資本來源，政府應進一步完善資本支持體系，引導民間資金投入創新產業、企業成長、基礎建設及重大轉型計畫。

此次座談會上與會者針對稅制、長期資金、銷售通路、人才培育及制度架構等議題交換意見。邱德成表示，台灣私募股權制度起步較晚，應加快制度鬆綁、接軌國際，並強化專業人才及新興管理團隊培育。私募公會將把座談建議納入年度政策建言，持續與政府及主管機關溝通，打造更開放且具競爭力的投資環境，發揮私募股權與創投支持產業轉型及創新發展的功能。

邱德成認為，近年政府持續回應業界建言，加快法規調整，金管會也調降保險業投資私募股權基金的風險係數，為市場發展提供支持。隨著政府提出十三項核心戰略產業，涵蓋五大信賴產業、AI新十大建設核心科技及重點產業，並納入文化創意、生技醫療等領域，私募股權與創投業者可望取得更多投資機會。

詹方冠表示，國發會將持續協助產業排除制度障礙。業界過去一年提出的多項建議，已透過兆元投資國家發展方案的「法規調適小組」協調處理。他指出，受AI產業發展帶動，國內超額儲蓄規模已由約8兆元增至逾25兆元。如何引導民間及保險資金透過私募股權基金投入國內產業與公共建設，將是資本市場下一階段的重要課題。

在稅制方面，現行《產業創新條例》的穿透課稅機制，僅適用於符合規定的有限合夥創投事業；併購型、成長型等私募股權基金即使採有限合夥架構並投資台灣，仍可能面臨雙層課稅。與會業者建議，政府將有限合夥穿透課稅制度常態化，並研議提供個人投資私募股權基金適當的租稅優惠。

對此邱德成表示，公會將整合法律及會計專業意見，提出具體方案，分階段與主管機關溝通。在長期資金方面，業者也建議引導勞退基金等中長期資金適度投資國內私募股權基金。雖然現行法規未禁止勞動基金投資私募股權，且勞動基金已配置另類資產，但目前投資標的多為境外基金，國內業者取得的資金仍有限。

業者並建議，保險業透過國內私募股權基金間接投資公共及基礎建設的上限，可比照直接投資提高至45%，擴大保險資金參與重大建設的空間。

對此詹方冠表示，國發基金已修正相關管理要點，明定可直接投資私募股權基金；至於勞退基金及保險業投資上限等議題，國發會將邀集主管機關與業者進一步研議。邱德成則建議，勞退基金可先以小比例試行投資國內私募股權基金，逐步累積經驗，再視成效擴大配置。

在銷售通路方面，業者指出，高雄資產管理專區已開放境外基金採多通路銷售，並取消99人投資人數限制；境內私募基金則仍受單一銷售通路及投資人數限制，造成境內外商品競爭條件不一致。詹方冠表示，境內外私募基金在銷售制度上的差異確實存在，國發會將持續與金管會研議開放方案。

人才培育方面，業者指出，台灣本土普通合夥人（GP）養成機制尚未完備，新成立的管理團隊及首檔基金較難取得機構投資人支持。業者建議參考日本「新興資產管理人計畫」（Emerging Managers Program），由公會建立具專業能力及發展潛力的新興管理人名單，並鼓勵金融機構及國發基金設置一定配置額度，投資決策則交由市場機制判斷。詹方冠表示，國發會可與私募公會合作辦理私募股權專業人才訓練，若公會建立具公信力的管理人名單，政府也可協助推廣。邱德成則表示，公會將支持具專業能力的新設團隊及年輕人才進入市場。

在制度架構方面，業者建議明確規範私募股權管理公司可透過百分之百持股的特殊目的公司（SPV）擔任個別基金普通合夥人（GP），以實現基金間風險隔離並簡化申報程序。業者也建議將離岸風電、太陽光電等能源資產納入不動產投資信託基金（REITs）投資範圍，建立相應的估值及資訊揭露標準，讓私募股權基金在能源專案穩定營運後，得以透過資本市場退場，促進資金循環。詹方冠表示，相關建議具可行性，國發會將持續向主管機關反映，推動建立有利於資金循環及產業發展的制度。