安達人壽熱血大聯盟 公益活動串聯捐血外溢保單

「安達人壽熱血大聯盟」捐血公益活動邁入第四年，2026年攜手長期合作夥伴錠嵂保經及公勝保經，於台北及高雄舉辦公益捐血活動，共有177位民眾熱情響應，成功募集279袋熱血，參與民眾及捐血袋數均創下歷年新高。

安達人壽除了捐贈與募集數量相同的全新血袋予捐血中心，今年也串聯「穩富贏家」捐血外溢保單，每成功投保一件，安達人壽即加碼捐贈一個空血袋。透過公益捐血活動以及「穩富贏家」保單活動，安達人壽總計捐贈862個空血袋予台北捐血中心，以實際行動落實企業社會責任。

安達人壽總經理張志杰表示，身為壽險業者，始終以人為本，除了號召保經公司共襄盛舉，年年舉辦捐血活動，為社會公益貢獻力量，也希望進一步提升保戶的健康管理意識。客戶投保捐血外溢保單，除了享有保障，更能透過定期捐血投入公益，同時關注自身健康狀況；今年推出的「穩富贏家」捐血外溢保單，保戶只要依規定於指定期間內，透過保戶園地上傳捐血證明，即可享有次一保單年度保險成本折減5%的外溢回饋。

自2016年以來，安達人壽每年積極投入公益捐血活動，並鼓勵員工響應捐血行動。為進一步擴大捐血公益活動的影響力，安達人壽自2023年起與多家保經公司合作成立「安達人壽熱血大聯盟」，持續號召保經公司共同為台灣血庫盡一份心力。