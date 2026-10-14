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跨境理財需求 永豐金證券推「雙幣交割自由選」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐金證券宣布推出「雙幣交割自由選」，可選新台幣、美元或港幣交割。永豐金證券觀察部分外商企業與跨國科技公司薪酬以美元或港幣計價，甚至提供限制型股票（RSU）；除一般美元存款族，對跨國企業在台員工、跨境電商賣家、海外接案、Youtuber等五種職業最受惠。

國人今年8月前進海外投資金額1.37兆元，永豐金證券以交易金額2,846億元穩居市場第一。因應客戶跨境理財需求，海外投資越來越偏重指數型ETF，甚至將槓桿型ETF納入考量，匯率成本成為投資重要考量，永豐金證券推出美元、港幣複委託交割便利服務，只要開立永豐銀台、外幣帳戶約定受扣，下單美股、港股那一刻，再選擇扣款幣種，投資順暢沒障礙，匯率更以「自然避險」向專業金融機構交易室看齊。

根據財政部分類海外所得，投資股利、接案等自由業收入執行業務所得、薪資所得、租賃及權利金所得、財產交易所得等等入列。對應職業類別，自由跨國接案、跨境電商賣家、Youtuber廣告分潤、跨國企業員工或觀光業等職業，都有機會獲得美元收入。過往外幣敘薪族投資金融產品，多集中外幣計價保單，以外幣存款扣款省去換匯成本風險，近年美股、港股投資熱潮，永豐金證券客戶也可拿來交割海外投資。

永豐金證券除推出雙幣交割自由選，針對想要快速掌握市場脈動，第一時間發掘熱門產業、追蹤市場焦點，提升投資決策效率的投資人，大戶投APP並提供NASDAQ美股熱門排行與NYSE熱門排行，一個APP掌握美股資金流向、領漲個股到市場情緒變化。

永豐金證券開戶數表現持續亮眼，2025年開戶數是2023年的1.48倍，更是2019年的6.22倍，較前一年度逆勢成長13.4%、追贏全市場衰退19.5％表現。其中來自線上的開戶數年增11.6%、占整體新開戶數比重近八成並連續五年占比在八成上下，反映數位渠道成為永豐金證券吸引新客戶的重要入口。未來將持續從數位服務體驗、投資資訊與教育、交易工具及分眾溝通，提供更便利、即時且貼近客戶投資旅程的服務。

永豐金 理財 新台幣

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