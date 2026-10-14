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台股收紅外資賣壓收斂 新台幣由貶翻升終止連4黑

中央社／ 台北14日電
台股今天收紅，新台幣兌美元也上演戲劇性反轉。 路透
台股今天收紅，新台幣兌美元也上演戲劇性反轉。 路透

台灣昨天經歷股匯雙殺，今天甩開陰霾，台股收紅，新台幣兌美元也上演戲劇性反轉，盤中一度重貶逾1.4角、跌破32.2元，午後跌幅逐步收斂，尾盤更是由貶翻升，收盤收32.073元，升1.2分，終止連4黑，台北及元太外匯市場總成交金額33.835億美元。

昨天受到中東戰火延燒、AI疑慮升溫、晶片股賣壓沉重等利空夾殺，台灣股匯市慘遭血洗。外資狂砍台股新台幣1653.42億元，創下外資單日賣超金額第3大，熱錢瘋狂匯出，導致新台幣貶勢難止，盤中狂殺逾3角，當日台北及元太外匯市場總成交金額爆出71.145億美元的史上最大量。

儘管市場對AI疑慮猶存，美股4大指數全收黑，台指期夜盤上揚，提振投資人信心。台股今天盤中震盪670點，一度收復49000點關卡，達到49059.12點，終場漲勢收斂，收在48625.83點，上漲284.52點。

外資依舊站在空方，今天續砍台股200.37億元，呈現連6賣，累計提款台股逾3300億元，但賣超金額已大幅收斂。

相較於台股回穩，新台幣兌美元今天早盤仍承受貶值壓力，一早以32.1元開出後，迅速貶至32.2元價位，盤中最低32.228元，不過午後外資反手匯入，加上出口商積極拋匯，跌幅迅速收斂，央行也於尾盤調節，匯價再度上演「神龍擺尾」，收在32.073元，終止連4黑。

外匯交易員指出，一早匯市延續昨天的貶值走勢，新台幣貶至32.2元價位，但主要反映外資先前賣超台股後的資金匯出需求，並非資金持續撤離，市場氛圍已逐漸回穩。尤其新台幣貶破32.2元後，出口商拋匯意願明顯升高，帶動市場供需趨於平衡；成交金額也從昨天的逾70億美元縮減至30多億美元，交易逐漸回歸常態。

外匯交易員指出，午後隨台股收紅，部分外資甚至反手匯入，與出口商站在同一陣線，貶幅因此逐步收斂，加上央行調節，終場得以小升作收。

新台幣匯率回穩，不過美國今晚將公布9月消費者物價指數（CPI），牽動市場對美國聯準會的升息預期，週四則有台積電法說登場。外匯交易員表示，投資人屏息以待本週兩件關鍵大事，尤其新台幣匯率升貶多由外資主宰，如果台積電法說釋出正面訊號，台股得以重整旗鼓、攻破5萬點，不只外資匯出壓力減輕，甚至可望回頭回補資金，支撐新台幣走勢。

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