9月台股有交易戶數542.7萬戶 月增13.7萬戶

9月台股震盪創高，根據台灣證券交易所統計，9月集中市場有交易戶數542萬7896戶，比起8月的529萬816戶，回升增加約13.7萬戶。

9月集中市場自然人成交值比重51.11%，比起8月的50.92%略增；外資成交值比重38.40%，則較8月38.84%略降。

另外證交所今天公布的9月集中市場相關數據還包括，9月成交量週轉率11.16%，較8月的12.84%下滑。當沖成交值占比38.31%、平均每日當沖戶數17萬5749戶，也分別較8月的40.99%、19萬3756戶減少。

9月ETF成交值占比7.05%，比8月的6.46%增加。定期定額投資金額約365.72億元，較8月的368.78億元減少。