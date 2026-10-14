快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐銀合併京城銀 基準日明年元旦

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
永豐銀行於14日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。 聯合報系資料照
永豐銀行於14日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。 聯合報系資料照

永豐銀行於14日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。永豐銀行表示，將以每股24元溢價發行普通股18.65億股，並支付部分現金，取得母公司永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後將以永豐銀行為存續公司。

2026年上半年，永豐銀行稅後純益134.63億元、年成長20.9%，年化股東權益報酬率達13.4%；京城銀行則在呆帳費用回沖，同時計入處分京城國際租賃的利益挹注下，稅後純益達37.56億元、大幅成長138.6%。金融監督管理委員會核准京城銀行於2025年10月1日成為永豐金控（2890）旗下100%持股子公司。

永豐銀行表示，兩家銀行的營業據點、主力業務及客群經營等，均具備高度互補性；雙方合併後除擴大資產規模與市占率，分行服務據點的南北比例將更均衡發展為四比六，有助永豐銀行未來在中南部市場的業務經營，提供當地企業及個人更多元的金融服務需求，為客戶、股東、員工及市場均挹注正面效益。

永豐銀 京城銀 元旦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

車麗屋興櫃首日飆破200元 超車全家躍居家生活類股股后

華南金獲利／前三季263億元創同期新高、直逼去年全年 年增32.4%

儒億上櫃 獲利有看頭

三家金控前九月獲利衝高！元大金倍增至549億 EPS 3.96元

相關新聞

永豐銀合併京城銀 基準日明年元旦

永豐銀行於14日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。永豐銀行表示，將以每股24元溢價發行普通股18.65億股，並支付部分現金，取得母公司永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後將以永豐銀行為存續公司。

新台幣連兩日重貶逾3角 下探32.3元

新台幣匯率連續兩個交易日重貶。受到國際金融市場震盪、外資撤出股市影響，新台幣昨日貶值1.9角，失守32元整數關卡，今日貶勢未歇，盤中一度來到32.224元，續貶1.39角，短短兩個交易日累計貶值逾3角，匯市再度掀起波瀾。

T I S A如何免稅 財長莊翠雲首度證實要透過修投信投顧法進行

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）如何減稅受到外界矚目，財政部長莊翠雲今天在備詢時首度證實，TISA減稅會透過投信投顧法的修法來進行，金管會正在進行細節的擬定，兩大部分已經達成共識。

八大行庫加薪大利多 明年加薪幅度有機會一律5%起跳

立法院財委會今日釋出八大公股行庫加薪大利多。由於台灣金控的董事會已經通過為台灣金控和旗下台灣銀行加薪5%，因此立委賴士葆要求其他的行庫全面比照台灣金控的加薪水準對主席賴會員也要求，台銀、土地銀行跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，一個月內必須要交出調薪報告。

財長證實公股投信四合一22日開董事會 立委建議九千億債務基金助陣

財政部長莊翠雲今日首度在立法院備詢首度間接證實包括第一金、華南金、兆豐金、合庫金四家公股金控旗下的投信跟金控，將在10月22日同步召開董事會通過合併案，以及四家投信已完成董監席次的協商分配。

立院剛開議...國票金又缺席 財委會宣布下次要這樣做

公股入主國票金以後，先前財政部長莊翠雲已表明國票金董事長及總經理可以到立院備詢，今日財委會爲新會期按例財長率領八大公股行庫列席業務報告並備質詢，結果竟獨缺國票金，對此立委賴士葆質疑財政部放水，甚至要求召委當場打電話請國票金列席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。