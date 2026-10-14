永豐銀合併京城銀 基準日明年元旦

永豐銀行於14日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。永豐銀行表示，將以每股24元溢價發行普通股18.65億股，並支付部分現金，取得母公司永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後將以永豐銀行為存續公司。

2026年上半年，永豐銀行稅後純益134.63億元、年成長20.9%，年化股東權益報酬率達13.4%；京城銀行則在呆帳費用回沖，同時計入處分京城國際租賃的利益挹注下，稅後純益達37.56億元、大幅成長138.6%。金融監督管理委員會核准京城銀行於2025年10月1日成為永豐金控（2890）旗下100%持股子公司。

永豐銀行表示，兩家銀行的營業據點、主力業務及客群經營等，均具備高度互補性；雙方合併後除擴大資產規模與市占率，分行服務據點的南北比例將更均衡發展為四比六，有助永豐銀行未來在中南部市場的業務經營，提供當地企業及個人更多元的金融服務需求，為客戶、股東、員工及市場均挹注正面效益。