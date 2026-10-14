ASML 財報／第3季淨收入50億歐元 估全年毛利率約為56%

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）發布2026年第3季財報，第3季銷售淨額為 117 億歐元，淨收入為50 億歐元，毛利率為 57.5%。

ASML 同時公布 2026 年第4季指引，預估銷售淨額約 142 至 152 億歐元之間，毛利率預估約 57%。此外，ASML 預計 2026 年的銷售淨額約在 440 億至 450 億歐元之間，毛利率約為 56%。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第3季的總銷售淨額創下新高，達到 117 億歐元，接近指引高標，反映出我們在產能提升方面展現強勁的執行力。由於客戶對設備生產力升級的需求持續強勁，累積裝機管理銷售額達 33 億歐元，高於原先指引，並帶動毛利率達 57.5%，同樣優於預期。」

「客戶持續上調短、中期設備需求預估，主要反映他們對於 AI 相關投資規模及持續時間的預期。基於對需求能見度的掌握，一些客戶已表示有興趣向我們下單預訂 2029 年甚至 2030 年的設備。」

「考量到如此強勁的需求能見度以及今年逐季成長的訂單動能，我們目前預期，針對 2027 年和 2028 年所規劃的供應量將無法完全滿足客戶需求。因此，我們正在研究如何進一步提升 2028 年的產能，使產能增幅超過先前公布的 30%。此外，我們將持續透過升級產品組合，為客戶提供顯著的晶圓產能。」

「我們預估 2026 年第4季的總銷售淨額約 142 億至 152 億歐元，毛利率約為 57%。我們預計研發費用約 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約 4 億歐元。我們預計 2026 年的總銷售淨額為 440 億至 450 億歐元之間，毛利率約為 56%。」