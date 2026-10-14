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新台幣連兩日重貶逾3角 下探32.3元
新台幣匯率連續兩個交易日重貶。受到國際金融市場震盪、外資撤出股市影響，新台幣昨日貶值1.9角，失守32元整數關卡，今日貶勢未歇，盤中一度來到32.224元，續貶1.39角，短短兩個交易日累計貶值逾3角，匯市再度掀起波瀾。
新台幣昨日以32.085元作收，創近兩個月低點，單日成交金額創下歷史新高，今日開盤後，美元買盤持續湧現，匯價一路走低，午盤新台幣暫收32.216元，貶值1.31角，貶幅0.41%。
匯銀人士分析，國際地緣政治風險升高，加上科技股震盪，造成市場避險情緒升溫，美債殖利率提高讓資金撤出股市，外資匯出需求也對新台幣形成壓力。後續除了觀察外資進出動向，美元走勢及中央銀行是否進場調節，也將成為新台幣能否止貶的關鍵
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