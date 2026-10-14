新台幣連兩日重貶逾3角 下探32.3元

立法院財委會今日釋出八大公股行庫加薪大利多。由於台灣金控的董事會已經通過為台灣金控和旗下台灣銀行加薪5%，因此立委賴士葆要求其他的行庫全面比照台灣金控的加薪水準對主席賴會員也要求，台銀、土地銀行跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，一個月內必須要交出調薪報告。

2026-10-14 10:59