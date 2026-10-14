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富邦人壽建議善用網投定期壽險補足保障缺口 一年期、十年期彈性選

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著人生歷程從單身、成家到養育子女，每個階段肩負的家庭責任與風險不同，保障需求也隨之改變。富邦人壽表示，民眾可透過定期壽險，依照現階段的家庭責任與經濟能力，彈性補足保障缺口，為自己與家人築起更完整的保障防護網。

「富邦人壽e家安心網路投保一年定期壽險（ETB）」就是提供一年期保障的產品，具有保費相對實惠、規劃彈性的特色，適合初入職場的社會新鮮人、籌備婚姻或規劃購屋的民眾，在有限預算下，可透過一年期保障先建立風險防護基礎，並隨人生規劃彈性調整額度。

如果已經在職場工作一段時間，累積一定資本，「富邦人壽網投e平安定期壽險（ETF）」則提供十年期保障，適合有房貸、育兒或照顧父母等較長期家庭責任的民眾，維持穩定保障，並降低突發風險對家庭財務造成的衝擊。

富邦人壽指出，定期壽險具保費相對實惠、保障彈性等特色。當家庭主要經濟來源因突發狀況中斷時，生活開銷、房貸及子女教育等支出仍可能持續，因此，民眾可依家庭責任及財務狀況，確認保障額度是否足以支應。

此外，富邦人壽提供網路投保，民眾可自行進行保費試算，依自身需求及預算選擇適合的額度與期間，不受時間、地點限制即可完成投保，顯著提升保險規劃的自主性與便利性。

重陽節除了關心家人健康、陪伴長輩，也是不妨趁機思考未來家庭責任的時刻。富邦人壽提醒，民眾可盤點家庭收支、負債及現有保障內容，了解保障是否符合現階段需求，並依人生階段與財務狀況適時調整，為自己與家人建立更周全的保障規劃。

即日起至12月31日，透過富邦人壽網路投保平台投保上述商品，符合活動資格即可參加限時抽獎。獎項包括iPhone、Apple Watch及iPad等好禮。

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