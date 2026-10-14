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元大人壽「神氣實足」住院醫療險 高齡實支實付機制 補足醫療缺口

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
元大人壽推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」，協助民眾建構完善退休醫療保障。元大人壽／提供
元大人壽推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」，協助民眾建構完善退休醫療保障。元大人壽／提供

台灣人口已邁入超高齡社會，隨著國人平均壽命延長，醫療照護需求也隨著年齡提高而大幅提升。根據媒體2025年「台灣超高齡社會大調查」，近9成民眾最擔憂老後健康問題，隨著年齡增長可能面臨保費提高或保障不足等問題，高齡醫療準備已成為退休規劃中不可忽視的重要課題。

元大人壽洞悉民眾需求，為協助民眾及早建構高齡醫療防護網，推出「元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險」， 透過五大特色協助民眾升級高齡醫療防護：

一、高齡實支實付機制 補足退休後醫療缺口

高齡化社會所面臨的醫療需求，往往集中在退休後的晚年階段。元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險提供多項定額給付保障，並於保險年齡達75歲（含）後啟動住院醫療費用保險金，以及門診手術暨特別處置費用保險金保障，以實支實付方式補足高齡醫療所需費用，補充一年期實支實付醫療保險在高齡續保或保障期間上的限制，協助保戶提前建構退休後的醫療保障。

二、重症醫療給付加倍 關鍵時刻提供更有力支持

除了高齡醫療實支實付外，此商品提供關鍵時刻的重症優質照護，針對保險年齡未達75歲時，於入住加護病房或燒燙傷病房接受治療期間，額外給付2倍住院日額；保險年齡達75歲（含）後，若因癌症及其併發症住院治療，或於加護病房治療時，住院醫療費用保險金限額更提高至2倍，讓保戶在面臨重大疾病或高額醫療支出時，獲得更充足的經濟後盾。

三、多元醫療保障設計 一張保單涵蓋重要醫療需求

元大人壽表示，該商品以體貼照顧保戶理念出發，除上述保障外，另提供多元醫療保障，包括住院日額保險金、住院前後門診保險金，保險年齡未達75歲時提供住院照護保險金、住院手術醫療保險金、重大手術關懷保險金、醫材購置補助保險金及門診手術暨特別處置保險金等多項保障內容。針對國內高齡者常見的手術項目，如：人工水晶體、人工關節置換、心臟血管支架及心律調節器植入等，亦提供醫材購置補助保障，減輕保戶經濟支出負擔，提供醫療保障完整性。

四、保費有去有回 提升保障規劃彈性

除了上述醫療保障外，該商品保障期間若身故或保險年齡達100歲仍生存時，給付年繳保險費總額的1.02倍扣除已領之各項保險金累積總額，保費有去有回不浪費。

五、多種保額與繳費年期 自由規劃更有彈性

考量保戶在不同人生階段之保障需求，該商品提供5種住院日額等級（500元、750元、1,000元、1,500元、2,000元）及10年、20年、30年三種繳費年期選擇，讓客戶可依家庭規劃與保障需求彈性選擇，打造符合個人需求的高齡醫療保障藍圖。

面對高齡化與長壽化趨勢，醫療保障的價值不僅在於疾病發生時的經濟支援，更在於防患於未然的充分準備，提供未來生活的從容與安心。元大人壽神氣實足住院醫療終身健康保險以「及早準備、安心享老」為理念，透過終身保障結合高齡醫療照護規劃，協助保戶從容因應人生各階段的健康風險，守護自己與家人的幸福未來，實現健康退休與安心養老的人生願景。

元大人壽 醫療險 實支實付

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