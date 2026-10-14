公股投信四合一 財長：合併後市場排第12 若不合併更小 合併是第一步

公股金控投信四合一下週即將召開董事會通過，朝野立委14日關切進度及未來發展，立委郭國文建議，財政部所屬債務基金高達九千億，可靈活運用來扶植公股投信合併後的產品，財長莊翠雲表示會考慮。至於將以第一金投信為存續公司是因為其規模最大，未來在經營能力及政策性應用等都須提升。

財政部長莊翠雲今率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)列席業務報告，並備質詢。

立委賴士葆及林思銘詢問公股投信四合一最新進度，莊翠雲表示，已經找財顧等完成淨值查核，合併換股比例協議，並和員工充分溝通就員工權益獲共識，合併規劃也陳報財政部同意，目前須經投信及金控董事會通過後就會向金管會和公平會申請審查。至於華南永昌投信工會經過協調後5日已開會討論同意安置計畫最終版本。

郭國文認為不是四合一就績效增加，合併後總計377檔基金、規模3850億元排名第12位，且不過是0050一檔的尾數而已，後續產品及經理人才是效益關鍵，現在市場最缺乏資金，財政部所屬轄下營業基金如債務基金高達九千億，是否可能靈活運用來支撐公股投信合併之後的產品。

莊翠雲回應，確實合併後市場排名只第12，但如果不合併四家更小，這是第一步，後續第一金控必須提升經營能力及政策性應用等，且四家金控都是未來通路，後續必須強化經營。