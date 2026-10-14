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傳產8.6萬筆工作 年增5.5% 人力銀行揭6大熱門證照

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行盤點目前就業市場最熱門的六張證照，以堆高機操作技術士高居首位。聯合報系資料照
1111人力銀行盤點目前就業市場最熱門的六張證照，以堆高機操作技術士高居首位。聯合報系資料照

賴清德總統於國慶演說中明確提及，科技業持續成長的同時，必須帶動傳統產業。他強調台灣的競爭力應由更多產業共同支撐，讓不同規模、不同領域的企業都有參與成長的機會，形成「護國群山」。一席話點出傳統產業的重要性，不僅提供大量就業機會，更支撐起高科技產業不可或缺的供應鏈。

根據1111人力銀行資料庫顯示，傳統製造業目前有多達8萬6千餘筆工作機會，工作機會年增5.5%，需求長期持穩。

1111人力銀行盤點目前就業市場最熱門的六張證照，以堆高機操作技術士（單一級）高居首位，依次則是丙級會計事務技術士、職業安全衛生管理乙級技術士、HACCP認證（ 食品安全管制系統）、固定式起重機操作－架空式-地面操作技術士（單一級）以及丙級工業配線技術士。整體而言，不同證照的薪資差異，主要取決於工作風險、專業技術門檻、法規要求及企業對人才的需求程度。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「堆高機操作技術士（單一級）」證照之所以重要，主要在於製造業、倉儲物流及供應鏈作業高度依賴堆高機搬運貨物，具備合格操作資格，不僅有助於求職，也關係到職場安全與企業營運效率，因而需求高居不下。「丙級會計事務技術士」薪資比較容易受地區、學歷及工作內容影響，若能獨當一面處理帳務及行政文書，則薪資較有提升空間。

「職業安全衛生管理乙級技術士」成為傳統製造業熱門需求證照，反映出企業用人思維已經從生產效率延伸到風險管理，包括製造生產流程涉及機械設備、電氣作業、化學品及重物搬運等，企業必須依法落實職業安全衛生管理，因而急需職安人才來推動員工安全教育訓練。

近年食安問題深受重視，涉及消費者健康、品牌信譽及法規紅線，對食品製造業而言，具備HACCP相關訓練或資格的人才，有助於企業建立從原料進貨、生產加工、儲存到出貨的風險控管機制，因此成為食品廠商徵才時，極為看重的專業能力。

「固定式起重機操作－架空式-地面操作技術士（單一級）」，傳統製造業、鋼鐵業、金屬加工及大型設備工廠，都需要透過起重機搬運重型原物料與設備，產品體積大、重量重，或製程需要頻繁移動鋼材、模具及大型零組件時，起重機便成為維持生產流程的重要設備。具備合格資格的人才，不僅能協助企業安排合法、安全的操作人力，也有助於減少搬運延誤與設備事故風險。因此具備合格操作資格的人才，是企業維持生產效率與現場安全的重要人力，若能進一步累積設備操作、吊掛安全及生產流程管理經驗，職涯選擇更寬廣並且提升薪資競爭力。

「丙級工業配線技術士」證照熱門原因，在於工業配線涉及電路識讀、電氣元件配置、控制線路及配線施工等基礎能力，持有證照的求職者，表示已經具備一定程度的專業訓練。不過，面對智慧製造與自動化發展愈來愈普及，單一證照已不足以涵蓋所有技術需求，建議若能進一步結合PLC（可程式化邏輯控制器）、機電整合、設備診斷及工業安全等能力，將更有機會從基礎配線工作，轉向技術門檻較高的設備維護與自動化工程職務，薪資可望繼續成長。

人力銀行 證照 傳產

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