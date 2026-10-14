詐騙盯上停車費！ 遠通電收澄清「從未以電子郵件催繳」

詐騙集團再利用停車費催繳通知行騙！遠通電收14日表示，近期有詐騙集團冒用公司名義，大量寄送停車費催繳電子郵件，誘騙民眾點擊連結進入假冒繳費網站，進一步竊取信用卡資料及一次性驗證碼（OTP），恐導致信用卡遭盜刷。遠通電收強調，公司不會透過電子郵件催繳停車費，提醒民眾切勿點擊郵件中的繳費連結。

遠通電收指出，近期詐騙郵件常以「車輛停車費扣款未成功通知」等字樣為主旨，利用民眾擔心欠費的心理誘導繳款。假冒網站不僅仿造官方網站設計，還設有信用卡付款及OTP驗證程序，企圖騙取金融資訊。

更值得注意的是，有民眾實測發現，無論輸入任何車號，詐騙網站都會顯示固定欠費金額，例如120元或40元，顯示網站並未實際查詢停車紀錄，而是利用小額欠款降低民眾戒心。

刑事警察局近期也發布警示，指出詐騙集團甚至採取「真客服電話、假繳費連結」的手法，在郵件中列出遠通電收真正的客服電話，藉此增加可信度，再將民眾導向假冒網站，提升辨識難度。

遠通電收提醒，民眾若收到類似郵件，切勿點擊連結或輸入信用卡資料、OTP驗證碼。如需確認停車費繳費狀態，可自行開啟「遠通電收ETC App」或「uTagGo App」，也可直接輸入官方網站網址查詢，或撥打客服專線（02）7716-1998、透過LINE官方客服確認。

遠通電收也建議車主申辦「eTag自動儲值」及「eTag停車扣繳」服務，降低因欠費而誤信催繳通知的風險；若家庭成員共用車輛，車主也應主動告知家人自動扣繳狀態，避免家人因擔心欠費而受騙。

遠通電收強調，防詐應把握「不點不明連結、不提供信用卡資料、不透露OTP驗證碼」三大原則。若遇可疑訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。