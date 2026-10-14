T I S A如何免稅 財長莊翠雲首度證實要透過修投信投顧法進行

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）如何減稅受到外界矚目，財政部長莊翠雲今天在備詢時首度證實，TISA減稅會透過投信投顧法的修法來進行，金管會正在進行細節的擬定，兩大部分已經達成共識。

據財金部會達成初步共識，規畫修訂證券投資信託及顧問法（投信投顧法），給予開立TISA專戶申購基金的民眾，每年投資本金享有最高24000元的免稅額度。至於新制上路時間仍涉及立法院的審議進度，若能於明年上路，後年5月報稅時即可適用。

立委林思銘，問免稅額是否為24,000元？莊翠雲則尚未鬆口指出，目前正在做相關的稅式支出的評估。林思銘則強調，24,000元實在是太低，至於是標準扣除額或者是特別扣除額？莊翠雲則表示這個部分金管會正在做稅式支出的評估。

莊翠雲強調兩大部會達成的共識，就是TISA的減稅希望能發揮強化退休第三支柱以及鼓勵民眾長期的儲蓄，這是兩大部會達成的共識。

對於為何投資本金免稅額度訂為24000元？知情人士說，考量國內貧富差距，若額度訂太高，對於沒有多餘資產投資的人並不公平，而且所得稅採累進稅率，額度愈高、對適用稅率愈高的高所得者愈有利；此外，目前證券交易所得稅停徵、股利所得可採二擇一，選擇最有利的方式報稅、加上還有27萬元的儲蓄投資特別扣除額，TISA本金免稅額度不宜過高。由於目前保險費列舉扣除額為上限兩萬四千元，因此依此額度作為參考依據。

知情人士指出，現行的綜合所得稅免稅額、扣除額都是屬於費用支出的概念，也就是以當年度總所得扣除生活上或其他重大支出後，剩餘所得再拿來繳納所得稅，制度上並沒有本金扣除的作法。經過財金兩部會協商後，決議不修訂所得稅法，改採修訂投信投顧法的作法，增訂條文給予透過TISA專戶投資的民眾上限24000免稅。

要注意的是，如果投資本金超過24000元，最多也只能從總所得扣除24000元；若不足24000元，扣除金額以實際投資金額為限。

投信投顧公會統計至8月， TISA級別基金總計53檔，整體規模93.8億元；每月定期定額金額從開辦時的2975萬元成長至約11億元。以總開戶來看，金管會統計至8月21日為24萬4218戶，每人每月投資金額約4500元，一年的投資總額約5.4萬元。

據了解， TISA本金免稅額度訂在24000元，和金管會的預期有落差，不過，由於TISA的稅負優惠協商已久，在財政部堅持下，金管會決定「先求有，再求好」，最後同意參採兩大部會的意見。