八大行庫加薪大利多 明年加薪幅度有機會一律5%起跳

立法院財委會今日釋出八大公股行庫加薪大利多。由於台灣金控的董事會已經通過為台灣金控和旗下台灣銀行加薪5%，因此立委賴士葆要求其他的行庫全面比照台灣金控的加薪水準對主席賴會員也要求，台銀、土地銀行跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，一個月內必須要交出調薪報告。

賴士葆質詢各行庫的加薪水準，台灣金控董事長林忠嫄在備詢時表示，原先銀行的董事會已經通過為台銀加薪4.5%，但是之後台灣金控董事會在召開的時候，再把幅度調高加到5%，凌忠嫄也表示，雖然董事會通過，仍然要報財政部核准才行。

財政部長莊翠雲表示，對於台銀、土銀、輸出入銀行，這三家國營銀行的薪資已經與公務員脫勾，已指示台銀董事長帶三家國營銀行一起討論最新的方案。

台灣金控董事會帶頭把加薪水準調高到5%以上，也對其他的公股銀行調薪發揮外溢效果。兆豐金控董事長董瑞斌在備詢時表示，明年將隨公務人員加薪4%，再加上2%多的晉級調薪，所以整個調薪的水準會在6.5%左右，賴士葆則呼籲，加薪的部分不要只有4%，應該要跟台灣金控一樣調到5%。

董瑞斌回應這幾年的調薪，已使人事成本增加20%，如果調薪幅度從4%拉到5%，人事支出的壓力不小。賴士葆則認為，既然銀行的獲利增加，例如今年前八月兆豐銀行的獲利年增將近50億元，應該多回饋給員工薪資，董瑞斌也正面回應會「量力而為」。