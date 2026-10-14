快訊

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

聽新聞
0:00 / 0:00

八大行庫加薪大利多 明年加薪幅度有機會一律5%起跳

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣金控董事會帶頭把加薪水準調高到5%以上，對其他的公股銀行調薪發揮外溢效果。圖為台灣銀行總行。聯合報系資料照
台灣金控董事會帶頭把加薪水準調高到5%以上，對其他的公股銀行調薪發揮外溢效果。圖為台灣銀行總行。聯合報系資料照

立法院財委會今日釋出八大公股行庫加薪大利多。由於台灣金控的董事會已經通過為台灣金控和旗下台灣銀行加薪5%，因此立委賴士葆要求其他的行庫全面比照台灣金控的加薪水準對主席賴會員也要求，台銀、土地銀行跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，一個月內必須要交出調薪報告。

賴士葆質詢各行庫的加薪水準，台灣金控董事長林忠嫄在備詢時表示，原先銀行的董事會已經通過為台銀加薪4.5%，但是之後台灣金控董事會在召開的時候，再把幅度調高加到5%，凌忠嫄也表示，雖然董事會通過，仍然要報財政部核准才行。

財政部長莊翠雲表示，對於台銀、土銀、輸出入銀行，這三家國營銀行的薪資已經與公務員脫勾，已指示台銀董事長帶三家國營銀行一起討論最新的方案。

台灣金控董事會帶頭把加薪水準調高到5%以上，也對其他的公股銀行調薪發揮外溢效果。兆豐金控董事長董瑞斌在備詢時表示，明年將隨公務人員加薪4%，再加上2%多的晉級調薪，所以整個調薪的水準會在6.5%左右，賴士葆則呼籲，加薪的部分不要只有4%，應該要跟台灣金控一樣調到5%。

董瑞斌回應這幾年的調薪，已使人事成本增加20%，如果調薪幅度從4%拉到5%，人事支出的壓力不小。賴士葆則認為，既然銀行的獲利增加，例如今年前八月兆豐銀行的獲利年增將近50億元，應該多回饋給員工薪資，董瑞斌也正面回應會「量力而為」。

加薪 土地銀行 台灣銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

八大公股行庫員工樂歪 明年全部加薪 兆豐加4%、臺銀擬加5%

國票金公股董總缺席立院財委會 賴士葆再炮轟

財長證實公股投信四合一22日開董事會 立委建議九千億債務基金助陣

立院剛開議...國票金又缺席 財委會宣布下次要這樣做

相關新聞

八大行庫加薪大利多 明年加薪幅度有機會一律5%起跳

立法院財委會今日釋出八大公股行庫加薪大利多。由於台灣金控的董事會已經通過為台灣金控和旗下台灣銀行加薪5%，因此立委賴士葆要求其他的行庫全面比照台灣金控的加薪水準對主席賴會員也要求，台銀、土地銀行跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，一個月內必須要交出調薪報告。

財長證實公股投信四合一22日開董事會 立委建議九千億債務基金助陣

財政部長莊翠雲今日首度在立法院備詢首度間接證實包括第一金、華南金、兆豐金、合庫金四家公股金控旗下的投信跟金控，將在10月22日同步召開董事會通過合併案，以及四家投信已完成董監席次的協商分配。

T I S A如何免稅 財長莊翠雲首度證實要透過修投信投顧法進行

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）如何減稅受到外界矚目，財政部長莊翠雲今天在備詢時首度證實，TISA減稅會透過投信投顧法的修法來進行，金管會正在進行細節的擬定，兩大部分已經達成共識。

立院剛開議...國票金又缺席 財委會宣布下次要這樣做

公股入主國票金以後，先前財政部長莊翠雲已表明國票金董事長及總經理可以到立院備詢，今日財委會爲新會期按例財長率領八大公股行庫列席業務報告並備質詢，結果竟獨缺國票金，對此立委賴士葆質疑財政部放水，甚至要求召委當場打電話請國票金列席。

國票金公股董總缺席立院財委會 賴士葆再炮轟

立法院財政委員會今日因為國票金董事長張兆順與總經理吳瑛缺席，再度掀起爭議。立委賴士葆痛批為何八大公股金控銀行之外，公股董事過半的國票金控宕派董總卻缺席？會議甚至因此暫停。

銀行AI會失控嗎？金管會畫紅線 四級風險控管曝光

金融業AI不再只會整理資料，未來還可能直接操作銀行系統、替客戶回信。為防止AI從「個人助理」走向「營運系統」後權限失控，金管會13日發布「代理AI安全諮詢文件」，提前建立資安防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。