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不是只有免手續費 財長：研議提供 TISA 合宜的租稅措施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

立法委員李彥秀14日表示，政府鼓勵民眾長期持有投資商品，TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）不應只有免手續費，也應搭配租稅減免措施。對此，財政部長莊翠雲表示，財政部與金管會已有初步共識，將在強化退休金第三支柱的政策目標、鼓勵民眾長期儲蓄投資的政策原則下，研議提供合宜的優惠措施，鼓勵民眾參與TISA，未來也會由金管會主導修投信投顧法。

立法院財政委員會14日邀請財政部進行業務報告。李彥秀表示，過去政府談到TISA優惠時，多以減免手續費為主，但手續費優惠可由業者提供，政府更應思考如何透過租稅政策，鼓勵民眾長期持有投資商品。她指出，無論是法國的PEA或南韓的ISA，都有針對長期持有設計相關租稅減免措施，並非只有手續費優惠。

李彥秀認為，商業保險及長期持有投資都是政府應持續鼓勵的方向，期待未來TISA除了租稅減免，也能引導民眾選擇優質股票、長期持有，並在投資過程中加強金融教育。她呼籲財政部參考國際作法，將租稅優惠納入TISA規劃。

莊翠雲回應，未來手續費優惠由金管會與相關業者討論，至於租稅部分，財政部與金管會已有初步共識，將以強化退休金第三支柱及鼓勵民眾長期儲蓄投資為政策原則，研議相關租稅措施，鼓勵民眾參與TISA。

莊翠雲並指出，相關細節目前由金管會進行規劃，後續也將透過修正《證券投資信託及顧問法》的方式落實。不過，對於具體租稅優惠內容及適用方式，她強調，目前金管會正在進行稅式支出評估。

TISA 財長 財政部

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