八大公股行庫員工樂歪 明年全部加薪 兆豐加4%、臺銀擬加5%

八大公股行庫董座14日於立院財委會備詢時均表示，明年會調薪，幅度均為5%以下，兆豐金董事長董瑞斌說明，兆豐加薪4%比照公務人員，但還有年度晉級加起來約6.5%。至於國營臺銀及土銀目前規劃調薪5%尚待財政部核准。

財政部長莊翠雲今率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)列席業務報告，並備質詢。

立委賴士葆詢及八大行庫董座明年是否調薪，結果全部舉手表達會調薪，至於調薪5%以上則無人舉手。董瑞斌回應，兆豐加4%，因為公務人員加4%，但還有年度晉級2%多，所以加起來6.5%左右。

臺灣金控董事長凌忠嫄表示，向董事會提出加薪4.5%，但所有董事認為太少而主動加到5%，「但加薪要報財政部核准，財政部現在還沒有核准」。

莊翠雲則回應，國營事業加薪原則已經和公務人員脫鉤，並和績效掛鉤，有一套計算規則，目前請臺銀、土銀及輸銀一起討論，已經交給臺銀彙整意見。

賴士葆建議泛公股調薪比照臺銀5%，董瑞斌表示，過去四年來連續調薪後人事成本增加20%，相信是很大的負擔。前八月兆豐銀行獲利較去年增加四、五十億元，會盡量照顧員工，量力而為。