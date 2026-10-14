財長證實公股投信四合一22日開董事會 立委建議九千億債務基金助陣

財政部長莊翠雲今日首度在立法院備詢首度間接證實包括第一金、華南金、兆豐金、合庫金四家公股金控旗下的投信跟金控，將在10月22日同步召開董事會通過合併案，以及四家投信已完成董監席次的協商分配。

立委賴士葆質詢指出，關於公股投信四合一，媒體已掌握訊息說22日要開董事會，連董事席次的分配結果都出來了，其中第一金投信分配到兩董事兩席監察人，兆豐則是一席董事一席監察人，合庫和華南則各一席董事，他特別詢問為何第一金投信是存續？莊翠雲則回應，第一金投信的規模最大，所以是存續投信。

郭國文則認為，公股投信四合一的結果總共有377檔的基金，所有金額資金規模才3850億，排行第12，是0050這檔ETF（股票型指數基金） 2.5兆元規模的尾數而已。他進而對比，龍頭投信元大的基金是191檔，整個公股的基金數目高達377檔，郭國文強調，後續的產品經理人才是效益的關鍵，公股基金推出這麼多，卻沒有人要買，四合一之後資金有沒有可能再挹注？這些都是問題。

郭國文更直接建議，財政部旗下有債務基金9000多億元，可以透過讓四合一的公股投信代操等方式增加競爭力，並強調四合一之後，包括資金的來源、通路、產品、經理人這些都非常重要。

莊翠雲則強調，投信四合一合併之後市場排名第12，但是不合併的話會更小，合併這是第一步，後續第一金控必須要提升經營能力跟策略，而且4家金控未來也都是合併之後投信的通路，在通路上要有效運用，他們必須要強化這方面的經驗。