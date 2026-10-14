立院剛開議...國票金又缺席 財委會宣布下次要這樣做

公股入主國票金以後，先前財政部長莊翠雲已表明國票金董事長及總經理可以到立院備詢，今日財委會爲新會期按例財長率領八大公股行庫列席業務報告並備質詢，結果竟獨缺國票金，對此立委賴士葆質疑財政部放水，甚至要求召委當場打電話請國票金列席。

賴士葆質詢時首先會議詢問，莊翠雲之前備詢時明確答覆泛公股董事長列席時，國票金也要來，為什麼這次可以不來，莊回應國票金非本部投資事業，董總都是銀行派任，如果立法院要求得來列席，今天沒有特別邀請，賴士葆認為此為甩鍋、包庇，才獨漏國票金。他要求現場打電話請國票金董事長張兆順前來列席。

後來，先休息經過協商後，召委賴惠員公開宣佈：以後只要邀請泛公股銀行一定要包括國票金。