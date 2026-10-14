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國票金公股董總缺席立院財委會 賴士葆再炮轟

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金公股董總缺席財委會 賴士葆再炮轟。聯合報系資料照
國票金公股董總缺席財委會 賴士葆再炮轟。聯合報系資料照

立法院財政委員會今日因為國票金董事長張兆順與總經理吳瑛缺席，再度掀起爭議。立委賴士葆痛批為何八大公股金控銀行之外，公股董事過半的國票金控宕派董總卻缺席？會議甚至因此暫停。

對此財政部長莊翠雲說明，因為國票金的董事長、總經理並非財政部派任，賴士葆完全不能接受這個理由，並抨擊這個是放水包庇，甚至要求現在馬上打電話叫國票金董總到財委會。

其實除了八大公股金控之外，台北101的董事長賈永婕也在財委會備詢。賴士葆高分貝抨擊，國票金現在15席董事裡面有八席是公股董事，毫無疑問就是泛公股的金控，董事長、總經理不能不來。

後來經過3分鐘的協商，主席賴惠員也應賴士葆的要求，以後只要邀請泛公股，就一定要包括國票金董事長、總經理，不能缺席。

國票金 賴士葆 張兆順

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