券商推「雙幣自由選」 美元、港幣敘薪族不卡幣

就業無國界，台灣民眾取得美元資產管道日益多元。永豐金證券觀察到，部分外商企業與跨國科技公司薪酬以美元或港幣計價，甚至提供限制型股票（RSU），宣布全新推出「雙幣交割自由選」，可選台幣、美元或港幣交割。除一般美元存款族，對跨國企業在台員工、跨境電商賣家、海外接案、Youtuber等5種職業最受惠。

國人8月前進海外投資金額1.37兆元，永豐金證券以交易金額2,846億元，穩居市場第一。因應客戶跨境理財需求，海外投資越來越偏重指數型ETF，甚至將槓桿型ETF納入考量，匯率成本成為投資重要考量，永豐金證券推出美元、港幣複委託交割便利服務，只要開立永豐銀台、外幣帳戶約定受扣，下單美股、港股那一刻，再選擇扣款幣種，投資順暢沒障礙，匯率更以「自然避險」向專業金融機構交易室看齊。

根據財政部分類海外所得，投資股利、接案等自由業收入執行業務所得、薪資所得、租賃及權利金所得、財產交易所得等等入列。對應職業類別，自由跨國接案、跨境電商賣家、Youtuber廣告分潤、跨國企業員工或觀光業等職業，都有機會獲得美元收入。過往外幣敘薪族投資金融產品，多集中外幣計價保單，以外幣存款扣款省去換匯成本風險，近年美股、港股投資熱潮，永豐金證券客戶也可拿來交割海外投資。

永豐金證券除了推出「雙幣交割自由選」，針對想要快速掌握市場脈動，第一時間發掘熱門產業、追蹤市場焦點，提升投資決策效率的投資人，大戶投APP並提供NASDAQ美股熱門排行與NYSE熱門排行，一個APP掌握美股資金流向、領漲個股到市場情緒變化。

永豐金證券開戶數表現持續亮眼，2025年開戶數是2023年的1.48倍，更是2019年的6.22倍，較上一年度逆勢成長13.4%、追贏全市場衰退19.5%表現。其中來自線上的開戶數年增11.6%、占整體新開戶數比重近八成並連續五年占比在八成上下，反映數位渠道成為永豐金證券吸引新客戶的重要入口。