違約交割新制 明年4月上路

致茂爆出5,859萬元鉅額違約交割，今年上市公司已累計13起。金管會昨（13）日表示，違約交割新制明年4月1日上路，未來首次違約就須預收足額款券十個交易日，再犯更拉長至30日。

依現行制度，投資人一年內首次違約僅會收到券商書面通知；一年內第二次違約，完成補款結案後，才會在一定期間內連續十個營業日被要求預收足額款券。

新制明顯加重控管。未來違約紀錄追蹤期間拉長至五年，投資人首次違約結案、恢復交易後，前十個交易日就須預收足額款券；五年內第二次以上違約，則拉長至30個交易日。

也就是說，違約後若要買股票，須先備妥全部款項；賣股票也須先有現股，藉此降低再次發生交割不足的風險。