金管會管制疊券 要求銀行訂準則

疊券尚未踩紅線，金管會為何先出手？金管會指出，目前僅一、兩起高資產客戶個案，未超出風險承受度；但銀行控管標準不一，市場或利率反轉恐讓客戶受傷，已請銀行公會訂準則，預計年底上路。

王允中說，金管會持續透過日常監理與金檢了解銀行風險，早在4月20日邀銀行公會研商前，就已注意到相關槓桿操作。

有聽到個案就會去了解，目前掌握的少數個案並未超出客戶風險承受度。

所謂「疊券」，就是投資人買進債券後，再以債券質押借款、買進更多債券，如此反覆操作，層層放大投資槓桿。

既然個案沒有超標，為何還要出手？王允中說，關鍵是各銀行控管方式不同，「一個客戶在A銀行這樣做，又在B銀行這樣做」，若各家銀行控管不一，就有可能出事。

因此，金管會希望由銀行公會訂定通案性準則，讓各銀行都有共通標準可參考，客戶不論在哪家銀行操作，都能受到較一致的風險控管。

另一個考量是市況反轉。王允中強調，槓桿操作本來就是金融業常見業務，「不是說這個槓桿不能做」，而是要避免銀行大量讓客戶承作高槓桿操作，超過客戶風險承受度。