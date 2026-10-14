外資大撤退！股匯遇亂流 台幣爆量重貶1.9角

外資大舉撤出台股，新台幣兌美元匯率昨（13）日重貶1.9角，收在32.085元，失守32元整數關卡，為近兩個月新低。盤中一度狂貶3.42角，最低觸及32.237元，尾盤在央行再度進場調節阻貶後，貶幅明顯收斂。

台北及元太外匯市場總成交量衝上71.145億美元，創歷史最大量紀錄。匯銀人士認為，外資匯出壓力短期難消，本周新台幣將再度測試32.2元。

新台幣外匯市場單日成交量前十名

中東地緣政治局勢升溫，國際油價走高，加上美債殖利率維持高檔，市場擔憂通膨壓力再起，支撐美元走勢。同時，市場對AI投資熱潮，及科技股估值的疑慮升溫，美股科技股承壓，拖累亞洲股市表現，資金避險需求增加。

外資昨日賣超台股1,652.9億元，為史上第三大賣超紀錄，連續五個交易日站在賣方，累計賣超突破3,100億元。

新台幣昨天午後貶勢加劇，接連跌破32元、32.1元及32.2元關卡，儘管出口商趁匯價走貶進場拋匯，仍難以抵銷外資龐大的美元需求，值得注意的是，尾盤在央行強力調節之下「神龍擺尾」，新台幣終場收在32.085元，重貶1.9角。

據央行統計，扣除去年6月底新台幣單日重貶逾2%的極端行情，上一次單日貶幅超過1%，已是2015年8月12日的1.19%，距今逾11年；昨日盤中重貶3.42角，貶逾1%，不過收盤貶幅收斂至0.59%。市場估計，外資單日匯出金額20至30億美元，也使匯市成交量爆出71.145億美元歷史天量，超越原先2008年3月24日的最大量55.61億美元。

匯銀人士指出，昨日新台幣貶破32元，主要受外資大舉匯出影響，加上上周台積發放股利，相關資金陸續匯出，雙重匯出需求推升美元買盤，成新台幣重貶主因。