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新台幣Q4有望先貶後升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台幣昨（13）日失守32元整數關卡，盤中一度重貶逾3角，外資大舉撤出台股，匯市成交量更攀歷史新高。展望後市，銀行主管認為，短線受到外資匯出、美元避險需求升溫及國際股市震盪影響，新台幣仍面臨貶值壓力。

不過，第4季隨著出口商年底結匯需求增加，加上台灣AI出口動能持續強勁，若外資回流台股，新台幣仍有機會呈現先貶後升走勢，年底不排除重返31字頭。

銀行主管指出，第4季新台幣走勢主要受到三大因素牽動，包括美國聯準會（Fed）利率政策、外資進出台股，以及出口商年底結匯需求。其中，短線最關鍵的仍是外資動向，近期台股逼近5萬點，處於歷史高檔，市場對AI投資熱潮及科技股估值的疑慮升溫，外資獲利了結並將資金匯出，使新台幣承受明顯貶值壓力。

從基本面觀察，銀行主管認為，台灣半導體及AI供應鏈出口仍具競爭優勢，隨著第4季科技產品進入傳統出貨旺季，AI伺服器、先進製程及相關電子零組件需求可望延續，有助維持出口商美元收入。

尤其接近年底，企業因財報結算、資金調度及新台幣支付需求，可能成為支撐新台幣的重要力量。

銀行主管強調，第4季新台幣並非沒有升值條件，但能否由貶轉升，關鍵仍在外資是否停止大舉匯出。

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